Nicușor Dan la Bruxelles: discuții despre apărarea UE și reuniune comună cu Giorgia Meloni pe tema fondurilor de coeziune

Președintele Nicușor Dan a participat joi, 18 iunie, la Consiliul European de vară de la Bruxelles, unde liderii UE au discutat atât despre consolidarea capacităților de apărare ale Uniunii, cât și despre viitorul buget european pentru perioada 2028–2034.

Șeful statului a anunțat, într-un mesaj postat joi seară pe Facebook, că discuțiile s-au concentrat pe întărirea securității Flancului Estic, inclusiv pe operaționalizarea proiectului „Eastern Flank Watch”, o inițiativă menită să îmbunătățească monitorizarea și reacția rapidă în regiune.

Nicușor Dan a subliniat că eforturile europene în domeniul apărării trebuie să rămână „complementare” celor ale NATO, în contextul tensiunilor de securitate din proximitatea estică a Uniunii.

Un alt punct major pe agenda reuniunii a fost viitorul Cadrul Financiar Multianual 2028–2034.



„Vom avea o primă analiză a cadrului de negociere, care include, pentru prima dată de la publicarea pachetului bugetar de către Comisia Europeană, și propuneri concrete de alocări financiare”, a scris Nicușor Dan.

Reuniune cu Giorgia Meloni în formatul „Prietenii Coeziunii”.

În marja Consiliului European, președintele României și premierul Italiei, Giorgia Meloni, au co-organizat prima reuniune de coordonare a grupului „Prietenii Coeziunii” la nivel de lideri.

Formatul reunește state membre care susțin menținerea unui buget european robust pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună.

„Vom continua să pledǎm pentru un buget al UE ambițios, cu resurse suficiente pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, precum și pentru consolidarea competitivității generale în întreaga Uniune Europeană”, a transmis Nicușor Dan într-un alt mesaj postat pe aceeași rețea socială.

Reuniunea de la Bruxelles are loc într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să echilibreze investițiile în securitate, tranziția verde, competitivitate și sprijinul pentru regiunile mai puțin dezvoltate.

Amintim că preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, joi, 18 iunie, de la Bruxelles, că Portugalia şi Slovacia s-au oferit să acorde sprijin României pentru a se apăra de drone.