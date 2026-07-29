Camera Deputaților a aprobat împrumutul SAFE de 16,68 miliarde de euro pentru România

Camera Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege privind aprobarea Acordului de împrumut (SAFE) dintre Uniunea Europeană și România, în valoare de 16,68 miliarde de euro. Proiectul a trecut cu 198 de voturi pentru și merge joi la Senat, for decizional, în ciuda unui aviz negativ emis de Consiliul Legislativ.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri proiectul de lege pentru aprobarea Acordului de împrumut (SAFE) dintre Uniunea Europeană și România, în valoare de 16.680.055.394 de euro.

Proiectul a fost adoptat în calitate de primă Cameră sesizată, cu 198 de voturi pentru, 58 împotrivă, 14 abțineri, iar un deputat nu a votat. Documentul urmează să intre joi în dezbaterea Senatului, care este forul decizional.

Acordul a fost semnat la București, la 12 mai 2026, și la Bruxelles, în 20 și 21 mai 2026, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit documentului, cea mai mare parte a finanțării va fi direcționată către domeniul apărării.

Astfel, aproximativ 12,48 miliarde de euro vor fi alocate pentru înzestrarea Armatei României și infrastructura militară aferentă, iar alte 4,2 miliarde de euro vor finanța proiecte de infrastructură rutieră de interes național.

Inițiatorii susțin că mecanismul SAFE oferă condiții de finanțare mai avantajoase decât împrumuturile contractate direct de pe piețele financiare. Potrivit acestora, dobânda estimată este de 3,25%, comparativ cu aproximativ 6,75% în cazul emisiunilor de euroobligațiuni.

Fiecare tranșă a împrumutului va avea o maturitate de 45 de ani, iar România va începe rambursarea principalului abia din anul 2035.

Proiectul prevede că plata serviciului datoriei publice – inclusiv rambursarea capitalului, dobânzile și celelalte costuri aferente finanțării – va fi asigurată de Ministerul Finanțelor, în conformitate cu legislația privind datoria publică.

Totodată, Guvernul este autorizat, prin Ministerul Finanțelor, să negocieze cu Comisia Europeană eventuale amendamente la acord, cu condiția ca acestea să nu conducă la majorarea obligațiilor financiare asumate de România.

Deși proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților, Consiliul Legislativ a emis un aviz negativ, apreciind că procedura utilizată pentru aprobarea acordului este „contrară Constituției”.

În ciuda acestui aviz consultativ, proiectul a fost votat de deputați și va fi supus votului final în Senat. Dacă va fi adoptat și de senatori, acordul va putea intra în vigoare după promulgare.