Nicuşor Dan nu se grăbește cu numirea şefilor de servicii. „Nu a fost o preocupare a mea”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre numirea şefilor de servicii, că nu a fost o preocupare a sa, de la ultima conferinţă, până azi. Şeful statului a menţionat că rămâne ca preocupare dar, în acest interval, nu a avut discuţii.

”Nu a fost o preocupare a mea, de la ultima conferinţă până azi”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, despre momentul când va face numirile la şefia serviciilor.

”Ea rămâne ca preocupare, numirea şefilor serviciilor, dar, în acest interval, n-am avut discuţii”, a mai spus preşedintele Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă.

Serviciul Român de Informații (SRI) și Serviciul de Informații Externe (SIE) ar urma să aibă o nouă conducere, iar președintele Nicușor Dan va avea, conform Constituției României, ultimul cuvânt, chiar dacă Parlamentul trebuie să accepte formal nominalizările sale.

Mai multe nume au fost vehiculate în ultima perioada pentru funcțiile de șefi SRI și SIE, însa unii dintre cei nominalizati au fost numiți consilier în cadrul Administrației Prezidențiale.

Conducerea SRI este asigurata de prim-adjunctul Răzvan Ionescu, iar a SIE de Gabriel Vlase, vizat de mai multe controverse privind integritatea. Lucian Pahonțu, văzut uneori în preajma lui Nicușor Dan, este director al SPP, acesta fiind in paralel si pensionar militar.