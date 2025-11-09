Afaceristul Avram Gal, întâlnire cu Benny Johnson, comentator politic conservator „apropiat al președintelui Statelor Unite”

Omul de afaceri clujean Avram Gal, fost lider al PSD Câmpia Turzii și fost consilier parlamentar, un susținător înfocat al liderului SUA, Donald Trump, s-a întâlnit duminică, 9 noiembrie, cu Benny Johnson, comentator politic conservator american.

Cei doi s-au întâlnit la reședința lui Trump din Mar-a-Lago. Afaceristul clujean a dezvăluit că Benny Johnson va veni în primăvara viitoare la București pentru o serie de prelegeri despre libertatea de exprimare și valorile conservatoare.

„Am avut deosebita plăcere să îl întâlnesc la Mar-a-Lago pe Benny Johnson, un apropiat al președintelui Statelor Unite, Donald J. Trump, și una dintre cele mai influente voci din mediul public american.

În cadrul discuției noastre, i-am adresat invitația de a vizita România în primăvara anului viitor, invitație pe care a acceptat-o cu entuziasm.

Benny va susține la București o serie de prelegeri și întâlniri dedicate libertății de exprimare, valorilor conservatoare și relației dintre America și Europa de Est în noul context global.

Sunt convins că această vizită va aduce un plus de inspirație și deschidere pentru toți cei care cred în puterea adevărului și în renașterea valorilor autentice”, a transmis acesta.

Joi, acesta s-a întâlnit și cu Eric Trump, fiul președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump.

Avram Gal a ajuns în centrul atenției în urmă cu doi ani. Și nu orice restaurant, ci unul în care se vindea cel mai scump burger din lume. În 2023, Avram Gal le cerea idei clienților despre ce ingrediente ar trebui să conțină bugerul-minune, pentru a se justifica cei 6.200 de euro cu care a vândut burgerii.

Anterior, el a anunțat că vinde un sortiment de cafea cu aur, despre care spunea senin că se vinde doar cu 60 de lei, pentru ca imediat după aceea să spună foarte natural că e mai scumpă decât la Dubai.