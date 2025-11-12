Fostul șef al SIE, Mihai Răzvan Ungureanu, ar putea fi noul ambasador al României la Londra SURSE

Mihai Răzvan Ungureanu, fost ministru de Externe și fost șef al SIE, este luat în calcul de președintele Nicușor Dan pentru postul de ambasador la Londra, au transmis, miercuri, surse politice.

Numirea lui Mihai Răzvan Ungureanu ar urma să facă parte dintr-un amplu proces de rotație a ambasadorilor aflați la final de mandat, inițiat de președintele Nicușor Dan, au spus sursele pentru G4Media.

În prezent, postul de ambasador la Londra e ocupat de Laura Popescu, diplomat de carieră. Ea se află în funcție din 2021.

Cine este Mihai Răzvan Ungureanu

Mihai Răzvan Ungureanu a fost prim-ministru pentru trei luni în 2012, după ce anterior ocupase postul de ministru de Externe. El a fost șef al SIE în două mandate: în perioada 2007-2012 și în intervalul 2015-2016.

În 2016 a plecat după deteriorarea relațiilor cu președintele în funcție Klaus Iohannis.

În mandatul său de ministru de Externe a deschis ministerul pentru tineri.

El a urmat studiile Liceului „Costache Negruzzi“ din Iaşi, pe care l-a absolvit în 1987 și a intrat în diplomaţie în 1998, ca secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, condus pe atunci de Andrei Pleşu.