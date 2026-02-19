Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului pentru Pace: „Este important să fim acolo unde se iau decizii”. Cum a comentat gafa lui Trump

Președintele Nicușor Dan a declarat, după reuniunea Consiliului pentru Pace, că România susține inițiativa de stabilizare a situației din Orientul Mijlociu și este pregătită să își extindă contribuția umanitară și instituțională pentru Gaza, subliniind rolul activ pe care țara noastră l-a avut deja în regiune.

Șeful statului a explicat că România are o tradiție de implicare în Orientul Mijlociu și consideră inițiativa drept „cât se poate de concretă, realizabilă, a restabili pacea în regiune”. „Pe scurt, asta a fost”, a spus acesta, referindu-se la discuțiile din cadrul reuniunii.

Potrivit lui Nicușor Dan, România a oferit deja ajutor umanitar și și-a asumat continuarea acestor eforturi: „România a ajutat deja în plan umanitar și s-a angajat să o facă mai mult”. El a precizat că, împreună cu Uniunea Europeană, Israel și Organizația Internațională a Sănătății, au fost evacuați copii din Gaza, bolnavi sau răniți, care au fost tratați în spitale din România sau transferați în alte spitale europene. „Ne-am angajat să facem asta în continuare”, a adăugat președintele.

În plus, România s-a angajat să contribuie la refacerea serviciilor de urgență, inclusiv ambulanțe și pompieri, dar și prin donații de materiale necesare. Totodată, autoritățile române oferă burse pentru studenți palestinieni și intenționează să continue acest program, precum și să sprijine, în măsura posibilităților, repararea școlilor afectate.

Președintele a subliniat că România are experiență în situații post-conflict și poate contribui inclusiv la formarea unor instituții locale: „să ajutăm la formarea unor instituții, poliția locală de acolo, justiție, administrație publică, avem o expertiză și putem să contribuim cu asta”.

Diplomație și cooperare internațională

Referindu-se la rezultatul general al întâlnirii, Nicușor Dan a spus că este „remarcabil” faptul că numeroase state, aflate într-o situație financiară mai bună decât România, s-au oferit să contribuie la stabilizarea regiunii. În opinia sa, este vorba despre „o diplomație economică în care state contribuie pentru stabilizarea unei părți de lume destul de apropiată geografic de România și asta nu poate decât să ne bucure”.

Șeful statului a menționat că, în marja reuniunii, discuțiile cu participanții au fost în principal de curtoazie, de scurtă durată, iar relația cu Statele Unite rămâne una instituțională, gestionată prin Ministerul de Externe, consilieri, întâlniri tehnice și vizite oficiale. „Prin Ambasada României din Statele Unite, este un dosar care crește și care are multe paliere”, a explicat el.

→ Imaginea 1/5: Nicușor Dan la prima reuniune a Consiliului pentru Pace FOTO: Presidency.ro

Întrebat despre decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților și speculațiile legate de posibile influențe politice, președintele a respins ideea unor intervenții directe: judecătorii au fost numiți de instituțiile statului, iar „mai puțin niște chestiuni absolut informale, nu cred că putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor Curții”. Totodată, el a subliniat că magistrații „trăiesc în mijlocul societății” și, în cazurile în care interpretarea poate varia, trebuie luată în considerare și perspectiva societății.

De ce a participat la reuniune și nu la Davos sau München

Nicușor Dan a explicat și absența de la forumurile internaționale de la Davos și München, precizând că neparticiparea din acest an nu exclude prezențe viitoare, atunci când România va avea „discuții, proiecte sau mesaje de transmis”.

„De ce am venit aici? Am venit pentru că este o inițiativă a partenerului nostru strategic și este o chestiune de securitate în condițiile în care în lumea actuală toate lucrurile sunt legate între ele”, a declarat președintele, adăugând că este important ca România „să fie acolo unde se iau decizii”, inclusiv în cadrul coalițiilor internaționale care vizează securitatea Europei.

Parteneriatul cu SUA și relația cu UE

În continuarea declarațiilor, Nicușor Dan a subliniat importanța consolidării parteneriatelor internaționale, în special în domeniul securității, explicând că participarea la reuniune a avut și o dimensiune strategică. „E important să fim parteneri în diferite formate și, mai ales, dacă vorbim strict de securitate, să consolidăm, să aprofundăm parteneriatul cu Statele Unite. Asta e motivul pentru care am venit”, a afirmat președintele.

El a respins ideea unei alegeri între parteneriatele occidentale majore, reiterând poziția exprimată încă din campania electorală: „cum alegem între Statele Unite și Uniunea Europeană. Și răspunsul meu încă din campania electorală a fost nu alegem între Statele Unite și Uniunea Europeană. Avem și într-o parte și în altă, încercăm să fim partenerii corecți în toate parteneriatele pe care le avem”, precizând că la reuniune a fost reprezentată inclusiv Comisia Europeană.

Întrebat de jurnaliști despre gafa făcută de președintele american Donald Trump, care i-a greșit titulatura și l-a prezentat drept prim-ministru al României, nu președinte, Nicușor Dan a tratat situația cu detașare și umor, explicând că astfel de situații pot apărea. Președintele le-a răspuns reporterilor că „se mai întâmplă” și a glumit pe marginea confuziei, spunând că „timpul nu e trecut” nici pentru o eventuală poziție de premier.

Relația România-SUA - „extrem de matură”

Întrebat despre schimbarea tonului liderilor americani față de România, după critici anterioare venite din partea unor oficiali americani, șeful statului a explicat că evoluția este rezultatul unei cooperări constante pe mai multe planuri. „Toate eforturile pe toate palierele pe care… [le-am] făcut în această relație, cum am spus mai devreme, ambasada, miniștri, discuțiile tehnice care au loc, colaborările pe anteriori, chiar anterioare, pe diferite paliere, toate lucrurile astea completează un tablou al unei relații care este extrem de matură, cu interese reciproce, bineînțeles, între România și Statele Unite”, a declarat Nicușor Dan.

Discuții de curtoazie cu Witkoff, Kushner și Rubio

Referindu-se la întâlnirile din marja evenimentului, președintele a precizat că a avut scurte discuții cu mai mulți oficiali americani, însă acestea au fost mai degrabă informale. „Am vorbit un minut cu domnul Witkoff, am vorbit cu domnul Kushner, am vorbit cu Marco Rubio, am vorbit cu multă lume (…) dar chestiunile serioase se fac la nivel diplomatic. Deci asta a fost numai o chestiune de politețe”, a spus el.

Nicușor Dan a adăugat că dialogul bilateral continuă prin canale instituționale, menționând că, în paralel cu prezența sa, mai mulți oficiali români poartă discuții cu partea americană. „În acest moment (…) sunt cel puțin 5 sau 6 oficiali români care discută cu oficiali americani pe diferite paliere. Și săptămâna viitoare vor fi alții (…) Deci ăsta este modul în care discutăm lucrurile”, a explicat președintele.

El a subliniat că prezența sa la reuniune a avut și o valoare simbolică pentru relația bilaterală, dar aspectele tehnice nu se negociază la nivelul interacțiunilor scurte dintre lideri: „prezenţa preşedintelui a fost un gest simbolic pentru această relaţie, dar nu în interacţiunea preşedintelui se reglează lucrurile astea tehnice”.

În final, șeful statului a reiterat ideea centrală a participării României la astfel de formate internaționale, subliniind că are importanță „să fim parteneri în diferite formate”, mai ales în contextul actual de securitate și cooperare globală.

Amintim că România a participat la prima reuniune a Consiliului pentru Pace cu titlul de observator, președintele Nicușor Dan reprezentând țara în dialogul internațional pentru pace.

În cadrul reuniunii, Nicușor Dan a avut un discurs de aproximativ două minute în care a subliniat pregătirea României de a sprijini eforturile internaționale pentru pace și stabilitate în Gaza. România este gata să contribuie la aceste eforturi și poate oferi mai multe măsuri concrete pentru sprijinirea populației afectate, a declarat Nicușor Dan.

Discursul său a fost precedat de prezentarea sa de către Donald Trump, care l-a introdus într-un mod neașteptat: „Prim-ministrul Dan din România. Poporul român este fantastic, fantastic! Tu ești fantastic” – a spus Trump, arătând spre Nicușor Dan. „Sunteți fantastici, iar mulți dintre români vin și muncesc în această țară și ne ajută aici, știți, și sunt oameni cu adevărat de încredere”.

Consiliul pentru Pace și provocările internaționale

Consiliul pentru Pace a fost înființat oficial pe 23 ianuarie, la Davos, pe baza unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU, parte a planului lui Donald Trump pentru Gaza. Inițiativa a stârnit critici din partea unor puteri globale și a unor aliați tradiționali ai Statelor Unite. Oficialii Vaticanului au afirmat că gestionarea crizelor ar trebui să fie coordonată de ONU, iar Papa Leon a refuzat invitația de a se alătura Consiliului, decizie considerată de Casa Albă „profund regretabilă”.

Dintre cele cel puțin 60 de state invitate, 27 au acceptat până acum statutul de membru. Bulgaria, Ungaria, Albania și Kosovo sunt singurele țări europene cu statut deplin. Alte state, printre care Italia, Grecia, Cipru și România, precum și Uniunea Europeană, participă doar ca observatori, ceea ce înseamnă că nu vor lua decizii în cadrul Consiliului.