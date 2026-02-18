Surpriza de la CCR: Reforma pensiilor „salvată” de Mihai Busuioc. Majoritate de 6-3 împotriva sesizării ÎCCJ

Răsturnare de situație la CCR: reforma pensiilor magistraților a fost validată cu 6 voturi la 3. Deși inițial se conturase o majoritate fragilă, balanța a fost înclinată de schimbarea opțiunii judecătorului Mihai Busuioc, care a asigurat succesul reformei în fața sesizării ÎCCJ.

Se pare că proiectul de lege a trecut de CCR cu 6 voturi. Cei care au votat pentru respingerea sesizării ÎCCJ sunt Elena-Simina Tănăsescu, președinte CCR, și judecătorii constituționali Laura-Iuliana Scântei, Mihaela Ciochină, Mihai Busuioc, Dacian Cosmin Dragoș și Asztalos Csaba Ferenc.

Trei judecători au votat pentru admiterea sesizării. Este vorba despre Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Cristian Deliorga.

Mihai Busuioc a fost propus de PSD, anul trecut, pentru funcția de judecător CCR. Numirea nu a fost lipsită de probleme. Împotriva sa a fost depusă o contestație, de către fosta senatoare SOS România, Cosmina Cerva, pe motiv că nu îndeplinește condițiile prevăzute de articolul 143 din Constituție, care impune pentru judecătorii CCR o pregătire juridică superioară, o înaltă competență profesională și o vechime de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior.

CCR a respins acțiunea pe motive de procedură, întrucât sesizarea nu a fost semnată de numărul minim necesar de parlamentari, ci doar de un singur senator.

Un proiect depus recent în Parlament, de liberala Rluca Turcan, propune modificarea condițiilor de funcționare ale CCR.

Verdict istoric la CCR

Verdictul dat de judecătorii constituționali este unul istoric, decizia fiind amânată de 5 ori până acum. După șase ședințe, CCR respins însă sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Reforma pensiilor magistraților merge mai departe. Guvernul a anunțat demersuri pentru recuperarea banilor din PNRR, iar șeful statului, Nicușor Dan, le-a oferit magistraților asigurări privind respectarea muncii lor.