search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sprijin financiar masiv pentru pace: Trump anunță 10 miliarde de dolari pentru Consiliul pentru Pace

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Statele Unite vor contribui cu 10 miliarde de dolari la Consiliul pentru Pace, în cadrul reuniunii inaugurale organizate la Washington.

Trump anunță 10 miliarde de dolari pentru noul Consiliu pentru Pace FOTO: AFP
Trump anunță 10 miliarde de dolari pentru noul Consiliu pentru Pace FOTO: AFP

Inițiativa are ca obiectiv imediat sprijinirea reconstrucției Fâșiei Gaza, însă liderul de la Casa Albă a subliniat că noul organism va avea o misiune mai amplă, legată de soluționarea conflictelor armate la nivel global.

Donald Trump a mai precizat că mai mulți aliați ai Statelor Unite s-au angajat să contribuie cu peste 7 miliarde de dolari la eforturile de reconstrucție. „Sunt bucuros să anunț că Kazahstan, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Maroc, Bahrein, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan și Kuweit au contribuit cu peste 7 miliarde de dolari la pachetul de ajutor”, a declarat președintele american în cadrul reuniunii inaugurale.

Un organism cu atribuții extinse

Consiliul pentru Pace, care va fi condus de Donald Trump, a fost conceput inițial pentru a contribui la încheierea conflictului din Fâșia Gaza. Totuși, Carta sa prevede un rol mai larg, acela de a interveni în soluționarea conflictelor militare din întreaga lume.

Potrivit documentului de opt pagini transmis statelor invitate să participe, „Consiliul pentru Pace este o organizație internațională ce vizează promovarea stabilității, restabilirea unei guvernări fiabile și legitime și garantarea unei păci durabile în regiunile atinse sau amenințate de conflicte”. Textul subliniază, de asemenea, „necesitatea unei organizații de pace internaționale mai agile și mai eficace”.

Trump, „primul președinte” al Consiliului

Donald Trump va fi „primul președinte” al Consiliului pentru Pace și va avea atribuții foarte largi. El va fi singurul care poate invita alți șefi de stat și de guvern să se alăture inițiativei și va putea revoca participarea acestora în cazul unui „veto cu o majoritate de două treimi din statele membre”.

Mandatul fiecărui stat membru va avea o durată maximă de trei ani, cu excepția țărilor care vor vira cel puțin 1 miliard de dolari în conturile Consiliului în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei.

Planul președintelui SUA pentru încheierea războiului din Fâșia Gaza prevede și crearea unui Comitet Național pentru Administrarea Fâșiei Gaza, format din 15 membri și aflat sub egida Consiliului pentru Pace. Acest comitet ar urma să gestioneze teritoriul până când Autoritatea Palestiniană, condusă de Mahmoud Abbas, va pune în aplicare un program de reforme.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
digi24.ro
image
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
stirileprotv.ro
image
Neti Sandu dezvăluie zodia feminină care va rămâne gravidă în luna martie 2026: „Jupiter activează Casa Copiilor”
gandul.ro
image
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
mediafax.ro
image
Cum s-a gândit Ministerul Muncii să salveze angajații unor mari companii aflate în prag de faliment. Pierderi de miliarde și mii de muncitori în pericol
fanatik.ro
image
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
libertatea.ro
image
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
digi24.ro
image
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Povestea lui Paul, tânărul din Cluj care a transformat reciclarea unui material banal într-o afacere de succes: „Îndoi sârmă”
antena3.ro
image
Vremea de mâine 20 februarie. Ploi, lapoviţă şi ninsori în toată ţara. Maxime între -3 şi 12 grade
observatornews.ro
image
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
cancan.ro
image
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
prosport.ro
image
Metoda naturală pentru a reduce umiditatea din baie. Soluția simplă și eficientă
playtech.ro
image
Granzii SuperLigii nu vor FCSB în play-off: “E greu cu ei acolo!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
digisport.ro
image
Promulgare sau reexaminare? Legea pensiilor magistraților, aruncată în aer de un detaliu crucial
stiripesurse.ro
image
Haos pe Aeroportul Otopeni! Zeci de pasageri încă așteaptă să decoleze, după ce mai multe zboruri au fost anulate sau întârziate din cauza viscolului: „Și-au bătut joc de noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DEMISIA momentului! Și-a dat demisia din cauza controverselor legate de politică!
romaniatv.net
image
Începe fuziunea benevolă a comunelor din România! Proiect-pilot al reformei administrative
mediaflux.ro
image
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Mama Iulianei Beregoi, acuzată că ar fi în spatele unei operațiuni macabre. Artista și sora ei ar fi ales victimele, acuză o influnceră din Republica Moldova: „Data morții mele era în 15 mai 2025”
actualitate.net
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
image
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
click.ro
image
Cum se prepară „Tăvălita”, desertul care aduce gustul satului în oraș. Mihaela Bilic: „Am aflat-o de la credincioasele din comuna Bănești”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
andrew - sarah
Ce apetit sexual! Însărcinată cu Prințesa Eugenie, ducesa avea o aventură pe la spatele soțului. Cine era bărbatul care i-a luat mințile
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă

OK! Magazine

image
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală

Click! Pentru femei

image
La 67 de ani, Sharon Stone vorbește despre... nuditate. „Ar trebui să ne fie frică să ne privim în oglindă?”

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie