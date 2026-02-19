Sprijin financiar masiv pentru pace: Trump anunță 10 miliarde de dolari pentru Consiliul pentru Pace

Președintele american Donald Trump a anunțat joi că Statele Unite vor contribui cu 10 miliarde de dolari la Consiliul pentru Pace, în cadrul reuniunii inaugurale organizate la Washington.

Inițiativa are ca obiectiv imediat sprijinirea reconstrucției Fâșiei Gaza, însă liderul de la Casa Albă a subliniat că noul organism va avea o misiune mai amplă, legată de soluționarea conflictelor armate la nivel global.

Donald Trump a mai precizat că mai mulți aliați ai Statelor Unite s-au angajat să contribuie cu peste 7 miliarde de dolari la eforturile de reconstrucție. „Sunt bucuros să anunț că Kazahstan, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Maroc, Bahrein, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan și Kuweit au contribuit cu peste 7 miliarde de dolari la pachetul de ajutor”, a declarat președintele american în cadrul reuniunii inaugurale.

Un organism cu atribuții extinse

Consiliul pentru Pace, care va fi condus de Donald Trump, a fost conceput inițial pentru a contribui la încheierea conflictului din Fâșia Gaza. Totuși, Carta sa prevede un rol mai larg, acela de a interveni în soluționarea conflictelor militare din întreaga lume.

Potrivit documentului de opt pagini transmis statelor invitate să participe, „Consiliul pentru Pace este o organizație internațională ce vizează promovarea stabilității, restabilirea unei guvernări fiabile și legitime și garantarea unei păci durabile în regiunile atinse sau amenințate de conflicte”. Textul subliniază, de asemenea, „necesitatea unei organizații de pace internaționale mai agile și mai eficace”.

Trump, „primul președinte” al Consiliului

Donald Trump va fi „primul președinte” al Consiliului pentru Pace și va avea atribuții foarte largi. El va fi singurul care poate invita alți șefi de stat și de guvern să se alăture inițiativei și va putea revoca participarea acestora în cazul unui „veto cu o majoritate de două treimi din statele membre”.

Mandatul fiecărui stat membru va avea o durată maximă de trei ani, cu excepția țărilor care vor vira cel puțin 1 miliard de dolari în conturile Consiliului în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei.

Planul președintelui SUA pentru încheierea războiului din Fâșia Gaza prevede și crearea unui Comitet Național pentru Administrarea Fâșiei Gaza, format din 15 membri și aflat sub egida Consiliului pentru Pace. Acest comitet ar urma să gestioneze teritoriul până când Autoritatea Palestiniană, condusă de Mahmoud Abbas, va pune în aplicare un program de reforme.