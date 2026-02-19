search
Joi, 19 Februarie 2026
Video Nicușor Dan s-a fotografiat cu un controversat președinte libertarian la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington

Președintele Nicușor Dan participă joi, 19 februarie, la reuniunea Consiliului pentru Pace, eveniment la care a fost fotografiat alături de președintele Argentinei, Javier Milei. Imaginea, surprinsă într-un cadru relaxat, îi arată pe cei doi lideri zâmbind, semn al unei întâlniri cordiale, potrivit Mediafax.

Javier Milei, unul dintre cei mai vizibili și controversați politicieni ai momentului pe scena internațională, este cunoscut pentru pozițiile sale libertariene radicale și pentru discursul său tranșant.

Milei, un reformator curajos, criticat pentru riscurile pe care le-ar putea genera

Ajuns la conducerea Argentinei în urma unei campanii neconvenționale, Milei a promis reforme economice profunde, reducerea aparatului birocratic și schimbări majore în politica fiscală. În timp ce susținătorii îl consideră un reformator curajos, criticii avertizează asupra riscurilor pe care le-ar putea genera stilul său imprevizibil.

Prezența lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace reprezintă una dintre cele mai importante apariții externe ale sale din acest an. Fotografia alături de liderul sud‑american a stârnit numeroase reacții, în special din cauza profilului polarizant al lui Milei.

Administrația Prezidențială nu a oferit încă detalii despre discuțiile dintre cei doi șefi de stat, însă imaginea sugerează un dialog deschis și o atmosferă prietenoasă.

În cadrul reuniunii, președintele Statelor Unite i-a menționat pe Javier Milei și pe Viktor Orbán, declarând că îi apreciază și îi susține, afirmație care a atras la rândul ei atenția participanților.

Reuniunea Consiliului pentru Pace. FOTO captură video YouTube Reuters
Reuniunea Consiliului pentru Pace. FOTO captură video YouTube Reuters

Donald Trump găzduiește joi, la Washington, prima reuniune a nou-înființatului său Consiliu pentru Pace, în cadrul căreia statele participante vor anunța angajamente financiare de peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția și eforturile umanitare din Gaza. 

Președintele american l-a prezentat liderul de la București drept „Prim-ministrul Dan al României”. În ciuda confuziei, Trump a ținut să laude exuberant poporul român. „Sunt oameni fantastici și foarte serioși”, a pus acesta.

