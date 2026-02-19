Video Gafă la Consiliul pentru Pace de la Washington. Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan drept prim-ministrul României

Președintele Donald Trump și-a început discursul mulțumind celor prezenți, precum și presei. Președintele Nicușor Dan a fost prezentat ca prim-ministru al României.

Oficiali din mai multe țări se află la Washington, la consiliul pentru Pace.

România participă la reuniune cu titlul de „observator”, în sală fiind prezent președintele Nicușor Dan.

„Avem un grup numeros de lideri, iar cei care nu sunt aici urmăresc evenimentul pe Zoom. Sper să se bucure de el”, a spus Trump în preambulul alocuțiunii sale. Când a venit rândul prezentării șefului statului român, Donald Trump a spus: „Prim-ministrul Dan din România. Poporul român este fantastic, fantastic! Tu ești fantastic (n.r. arătând cu degetul spre Nicușor Dan). Sunteți fantastici, iar mulți dintre români vin și muncesc în această țară și ne ajută aici, știți, și sunt oameni cu adevărat de încredere.”

Consiliul pentru Pace a fost inițial conceput ca un organism cu atribuții limitate, însărcinat cu supravegherea reconstrucției Fâșiei Gaza, devastată de războiul dintre Israel și Hamas. Cu toate acestea, conform proiectului de statut, misiunea sa s-a extins de atunci pentru a aborda conflictele din întreaga lume.