search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ce a spus președintele Nicușor Dan în două minute la Consiliul pentru Pace. Rolul României în organismul creat de Trump

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Nicușor Dan, președintele României, a prezentat la Consiliul pentru Pace care va fi rolul pe care îl va juca țara noastră în noua organizație creată de Donald Trump.

Președintele Nicușor Dan participă la Consiliul pentru Pace FOTO AFP
Președintele Nicușor Dan participă la Consiliul pentru Pace FOTO AFP

Președintele Nicușor Dan a luat cuvântul la Consiliul pentru Pace de la Washington, fiind singurul lider european - observator care s-a adresat acestui organism creat de Donald Trump. Șeful statului a avut la dispoziție două minute să se adreseze membrilor Consiliului.

”În primul rând, domnule preşedinte Trump, vă mulţumesc pentru convocarea acestei reuniuni foarte importante. Vă mulţumesc pentru implicarea şi leadershipul dumneavoastră în planul de pace din Gaza, un plan de pace cuprinzător şi stabil, precum şi pentru eforturile şi rezultatele obţinute în alte părţi ale lumii. Toată lumea doreşte pace, stabilitate şi prosperitate în Gaza, dar întrebarea este cum să acţionăm în acest sens. De aceea, această reuniune şi acest format sunt importante. În primul rând, în ceea ce priveşte situaţia umanitară, România poate creşte numărul zborurilor pentru a evacua copiii bolnavi şi a-i trata în spitalele româneşti. Am făcut deja acest lucru şi putem ajuta 1 000 de copii şi 4 000 de membri ai familiilor acestora. În al doilea rând, avem o bună experienţă în sistemul de raportare a urgenţelor, cum ar fi ambulanţele, sistemele de pompieri, şi putem ajuta la reconstrucţia acestui sistem şi putem dona unele echipamente. În al treilea rând, oferim deja burse pentru studenţii palestinieni şi putem extinde programul şi putem ajuta, de asemenea, la reconstrucţia şi renovarea şcolilor din Gaza. Şi, în al patrulea rând, cred că cel mai important, avem şi o anumită experienţă”, a declarat Nicuşor Dan.

Șeful statului a mai spus că România poate ajuta şi la reconstrucţia instituţiilor din Gaza.

”Putem ajuta la reconstrucţia instituţiilor, cum ar fi poliţia, justiţia şi administraţia publică. Am făcut acest lucru în alte părţi ale lumii, aşa că avem o anumită expertiză. Putem contribui cu experţi şi formatori. De asemenea, este important să menţionăm că avem relaţii tradiţional bune cu poporul evreu şi cu poporul palestinian, ceea ce va fi de ajutor. Aşadar, puteţi conta pe noi”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan în finalul discursului.

Anterior discursului său, Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan ca prim-ministru al Românie: „Prim-ministrul Dan din România. Poporul român este fantastic, fantastic! Tu ești fantastic (n.r. arătând cu degetul spre Nicușor Dan). Sunteți fantastici, iar mulți dintre români vin și muncesc în această țară și ne ajută aici, știți, și sunt oameni cu adevărat de încredere”, a spus Donald Trump. 

  În deschiderea evenimentului, președintele american a insistat asupra ideii de pace, spunând că acesta este obiectivul principal al inițiativei. „Ceea ce facem este foarte simplu: pacea. Se numește Consiliul pentru Pace și este vorba despre un cuvânt ușor de spus, dar greu de realizat – pacea. Dar o vom realiza”, a declarat Trump.  

  Consiliul pentru Pace a fost inițial conceput ca un organism cu atribuții limitate, însărcinat cu supravegherea reconstrucției Fâșiei Gaza, devastată de războiul dintre Israel și Hamas. Cu toate acestea, conform proiectului de statut, misiunea sa s-a extins de atunci pentru a aborda conflictele din întreaga lum  

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
digi24.ro
image
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
stirileprotv.ro
image
Neti Sandu dezvăluie zodia feminină care va rămâne gravidă în luna martie 2026: „Jupiter activează Casa Copiilor”
gandul.ro
image
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
mediafax.ro
image
Cum s-a gândit Ministerul Muncii să salveze angajații unor mari companii aflate în prag de faliment. Pierderi de miliarde și mii de muncitori în pericol
fanatik.ro
image
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
libertatea.ro
image
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
digi24.ro
image
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Povestea lui Paul, tânărul din Cluj care a transformat reciclarea unui material banal într-o afacere de succes: „Îndoi sârmă”
antena3.ro
image
Vremea de mâine 20 februarie. Ploi, lapoviţă şi ninsori în toată ţara. Maxime între -3 şi 12 grade
observatornews.ro
image
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
cancan.ro
image
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
prosport.ro
image
Moment stânjenitor pentru Nicușor Dan la Consiliul de Pace de la Washington. Cum a putut să-l numească Donald Trump. Gafă uriașă
playtech.ro
image
Granzii SuperLigii nu vor FCSB în play-off: “E greu cu ei acolo!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
digisport.ro
image
Promulgare sau reexaminare? Legea pensiilor magistraților, aruncată în aer de un detaliu crucial
stiripesurse.ro
image
Haos pe Aeroportul Otopeni! Zeci de pasageri încă așteaptă să decoleze, după ce mai multe zboruri au fost anulate sau întârziate din cauza viscolului: „Și-au bătut joc de noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DEMISIA momentului! Și-a dat demisia din cauza controverselor legate de politică!
romaniatv.net
image
Începe fuziunea benevolă a comunelor din România! Proiect-pilot al reformei administrative
mediaflux.ro
image
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Mama Iulianei Beregoi, acuzată că ar fi în spatele unei operațiuni macabre. Artista și sora ei ar fi ales victimele, acuză o influnceră din Republica Moldova: „Data morții mele era în 15 mai 2025”
actualitate.net
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
image
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
click.ro
image
Cum se prepară „Tăvălita”, desertul care aduce gustul satului în oraș. Mihaela Bilic: „Am aflat-o de la credincioasele din comuna Bănești”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto profimedia jpg
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
Cover Image jpg webp
Crescuți pentru război! Mașinăria militară a Spartei antice, între disciplină absolută și destin colectiv
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă

OK! Magazine

image
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală

Click! Pentru femei

image
La 67 de ani, Sharon Stone vorbește despre... nuditate. „Ar trebui să ne fie frică să ne privim în oglindă?”

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie