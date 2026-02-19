Nicușor Dan, președintele României, a prezentat la Consiliul pentru Pace care va fi rolul pe care îl va juca țara noastră în noua organizație creată de Donald Trump.

Președintele Nicușor Dan a luat cuvântul la Consiliul pentru Pace de la Washington, fiind singurul lider european - observator care s-a adresat acestui organism creat de Donald Trump. Șeful statului a avut la dispoziție două minute să se adreseze membrilor Consiliului.

”În primul rând, domnule preşedinte Trump, vă mulţumesc pentru convocarea acestei reuniuni foarte importante. Vă mulţumesc pentru implicarea şi leadershipul dumneavoastră în planul de pace din Gaza, un plan de pace cuprinzător şi stabil, precum şi pentru eforturile şi rezultatele obţinute în alte părţi ale lumii. Toată lumea doreşte pace, stabilitate şi prosperitate în Gaza, dar întrebarea este cum să acţionăm în acest sens. De aceea, această reuniune şi acest format sunt importante. În primul rând, în ceea ce priveşte situaţia umanitară, România poate creşte numărul zborurilor pentru a evacua copiii bolnavi şi a-i trata în spitalele româneşti. Am făcut deja acest lucru şi putem ajuta 1 000 de copii şi 4 000 de membri ai familiilor acestora. În al doilea rând, avem o bună experienţă în sistemul de raportare a urgenţelor, cum ar fi ambulanţele, sistemele de pompieri, şi putem ajuta la reconstrucţia acestui sistem şi putem dona unele echipamente. În al treilea rând, oferim deja burse pentru studenţii palestinieni şi putem extinde programul şi putem ajuta, de asemenea, la reconstrucţia şi renovarea şcolilor din Gaza. Şi, în al patrulea rând, cred că cel mai important, avem şi o anumită experienţă”, a declarat Nicuşor Dan.

Șeful statului a mai spus că România poate ajuta şi la reconstrucţia instituţiilor din Gaza.

”Putem ajuta la reconstrucţia instituţiilor, cum ar fi poliţia, justiţia şi administraţia publică. Am făcut acest lucru în alte părţi ale lumii, aşa că avem o anumită expertiză. Putem contribui cu experţi şi formatori. De asemenea, este important să menţionăm că avem relaţii tradiţional bune cu poporul evreu şi cu poporul palestinian, ceea ce va fi de ajutor. Aşadar, puteţi conta pe noi”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan în finalul discursului.

Anterior discursului său, Donald Trump l-a prezentat pe Nicușor Dan ca prim-ministru al Românie: „Prim-ministrul Dan din România. Poporul român este fantastic, fantastic! Tu ești fantastic (n.r. arătând cu degetul spre Nicușor Dan). Sunteți fantastici, iar mulți dintre români vin și muncesc în această țară și ne ajută aici, știți, și sunt oameni cu adevărat de încredere”, a spus Donald Trump.

În deschiderea evenimentului, președintele american a insistat asupra ideii de pace, spunând că acesta este obiectivul principal al inițiativei. „Ceea ce facem este foarte simplu: pacea. Se numește Consiliul pentru Pace și este vorba despre un cuvânt ușor de spus, dar greu de realizat – pacea. Dar o vom realiza”, a declarat Trump.

Consiliul pentru Pace a fost inițial conceput ca un organism cu atribuții limitate, însărcinat cu supravegherea reconstrucției Fâșiei Gaza, devastată de războiul dintre Israel și Hamas. Cu toate acestea, conform proiectului de statut, misiunea sa s-a extins de atunci pentru a aborda conflictele din întreaga lum