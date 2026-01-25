search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Jumătate dintre cei care au aderat la Consiliul Păcii al lui Trump au interdicție de a intra în SUA

0
0
Publicat:

Consiliul Păcii al președintelui Donald Trump a fost vizat de noi ironii după ce s-a aflat că aproape jumătate dintre țările care fac parte din acesta au interdicție de a intra în SUA.

Trump a semnat Carta inaugurală pentru Consiliul Păcii FOTO Profimedia

Luna aceasta, Administrația Trump a decis să suspende procesarea vizelor de imigrare pentru solicitanți din 75 de țări, ca parte a intensificării măsurilor Washingtonului împotriva imigrației, a anunțat cu o zi mai devreme un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA.

Multe dintre acestea fac parte din Consiliul Păcii. Armenia, Azerbaidjan, Iordania, Kosovo, Mongolia, Maroc, Pakistan și Uzbekistan sunt toate vizate de restricțiile privind vizele de imigrare, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la eficacitatea inițiativei despre care el a spus că are șansa de a fi unul dintre cele mai importante organisme create vreodată.  

Din discurs au lipsit în mod remarcabil orice țări europene, pe fondul raportărilor că liderul rus Vladimir Putin ar fi fost invitat să se alăture, scrie The Independent.

Consiliul Păcii, prezidat de Donald Trump, a fost creat în urma acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas, impunând o taxă de aderare de un miliard de dolari.

Proiectul central, prezentat de Jared Kushner, vizează reconstrucția Fâșiei Gaza prin planuri spectaculoase ce includ peste 100.000 de locuințe, centre de date și unități medicale. Printre membrii controversați ai acestui organism se numără și fostul prim-ministru britanic Tony Blair.

Liderul american a declarat că acest consiliu va asigura demilitarizarea regiunii Gaza. Secretarul său de stat, Marco Rubio, a adăugat că acesta va fi, de asemenea, un consiliu al acțiunii.

Germania, a refuzat invitația. Principalul motiv invocat este riscul ca acest organism să submineze Organizația Națiunilor Unite.

Canada nu a oferit inițial un răspuns, după care, în urma discursului de la Davos al premierului Mark Carney, Trump a anunțat că îi retrage invitația.

Irlanda a declarat că va „analiza cu atenție” propunerea, în timp ce România, Finlanda, Grecia, Cipru, Japonia, Austria, Australia, Țările de Jos, Thailanda, Coreea de Sud, Singapore și Noua Zeelandă nu au anunțat încă decizia.

Dintre țările care au refuzat participarea, unele au invocat rațiuni juridice și instituționale.

Regatul Unit a invocat preocupări legate de posibila participare a Rusiei.

Franța a anunțat că nu intenționează să adere „în această etapă”, pe motiv că acest Consiliu ar avea competențe care ar submina mecanismele existente ale ONU.

Norvegia și Suedia au refuzat invocând  de asemenea potențiale conflicte cu dreptul internațional și cadrele multilaterale consacrate.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat că țara sa are nevoie de mai mult timp pentru lua o decizie, invocând probleme constituționale.

Prim-ministrul Sloveniei, Robert Golob, a anunțat că țara sa nu va adera la consiliu pentru moment, invocând îngrijorări privind un mandat larg ce ar submina ONU.

Nici Belgia nu a semnat carta, a declarat ministrul său de externe, Maxime Prévot, într-un comunicat publicat joi.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Cea mai ieftină destinație turistică din Europa în 2026. Berea costă doi euro, iar cazarea este de la 40 de euro pe noapte
stirileprotv.ro
image
Prognoză meteo Paște 2026 | Pe ce dată pică Paștele anul acesta și cum va fi vremea în România, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Un an de la furtul Coifului dacic. Detectiv de artă: „Coiful de la Coțofenești va fi returnat”
mediafax.ro
image
Cum arată conacul pe care și l-a construit Cristiano Ronaldo în Portugalia. E o casă unică, are 8 dormitoare, un tunel subteran și aur în bucătărie și băi
fanatik.ro
image
Motivele pentru care adolescenții din Timiș l-ar fi ucis pe Mario. Crima ar fi fost plănuită cu o lună înainte
libertatea.ro
image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Uleiul consumat de tot mai mulţi români: "De când am început să gătesc, folosesc doar acest ulei"
observatornews.ro
image
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
prosport.ro
image
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la iveală
playtech.ro
image
„Visa 40 de milioane de euro pe el”. Gigi Becali nu mai poate acum să scape de el la FCSB: episod-șoc cu iubita jucătorului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Groaznic!" Antrenorul lui PSV l-a scos pe Dennis Man la pauză și nu s-a mai ferit: "Efectiv prost"
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
A fost deschis un dosar in rem în urma crimei din Timiș. Surse: Tatăl lui Mario ar plănui răzbunarea fiului său
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe. S-a transformat total față de acum 20 de ani, după ce s-a lăsat pe mâna esteticianului și merge la sală. Nu degeaba are iubit cu 20 de ani mai mic
romaniatv.net
image
Bani pentru românii care vor o familie! Se dau 15.000 lei
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cel mai în vogă nume pentru bebeluși în 2026. Din anii 60 nu a mai fost atât de popular
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Durere fără margini la priveghiul lui Mario! Mama adolescentului ucis nu-și găsește liniștea: „Urlă ca un animal”. FOTO
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
Prințesa Aiko la ceremonia de citire a poezie numită Utakai Hajime profimedia 1066460039 jpg
Cea mai tristă prințesă din lume a început să zâmbească mai des! Prințesa Aiko a Japoniei poate spera la o schimbare a rolului ei?
okmagazine.ro
Papansi cu dulceata de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1098286757 jpg
Papanaşi cu dulceaţă de fructe de pădure. Vezi ce-i face așa populari!
clickpentrufemei.ro
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
O descoperire rară în Neamț, pe șantierul autostrăzii A8
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!