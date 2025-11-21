search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Nicușor Dan, după aducerea în țară a lui Potra: „Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, că aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra demonstrează că instituțiile statului funcționează, precizând că are informări despre evenimentele petrecute după anularea alegerilor.

Nicușor Dan/FOTO: AFP
Nicușor Dan/FOTO: AFP

Horațiu Potra  a fost adus din Dubai, împreună cu fiul şi nepotul său, de o escortă a Poliției Române. Cei trei au fost duși vineri dimineață la audieri la Curtea de Apel București. 

„În primul rând, e bine că lucrul ăsta s-a întâmplat și s-a întâmplat repede. Am felicitat ieri Ministerul Justiției și Ministerul de Interne. Asta înseamnă că instituțiile funcționează.”

Nicușor a precizat și că are informații cu privire la colaborarea dintre Călin Georgescu și Horațiu Potra.

„Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediat următoare când Potra a stat în țară.

Eu cred că e util ca toate lucrurile astea să fie puse împreună, nu să iasă instituții ale statului și să dea bucăți de informații. În cel mai scurt timp posibil veți avea aceste informații”, a declarat acesta în fața jurnaliștilor.

Despre incidentul de la Valma Albița, când autoritățile au descoperit un adevărat arsenal de război, președintele a subliniat că, „pe o micuță zonă, statul român funcționează. Mai departe, evident că va fi o anchetă în relație cu partenerii noștri din Republica Moldova.”

Despre subiectul pensiilor magistraților, mai exact decizia coaliției potrivit căreia pensia magistraților să fie 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție către vârsta de pensionare de 65 de ani să se facă treptat în 15 ani,  președintele anunță că salută declarația Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a anunțat că va aviza măsura.

„Ce vreau să salut, este declarația de ieri a CSM-ului care a zis că va aviza, astfel încât guvernul încât să poată să-și asume răspunderea în timp util. Acesta este un gest responsabil.

Multă lume a spus că eu am spus 75%, n-am spus niciodată 75%, ci am spus că acea perioadă de tranziție nu trebuie să fie mai mult de un la un an, ceea ce se transpune în 15, 16, 17 ani”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a afirmat este necesară și revenirea la o lege a salarizării unitare. El a subliniat că în prezent există diferențe mari între poziții echivalente din instituții diferite, ceea ce determină personalul să migreze către structurile unde remunerațiile sunt mai avantajoase.

Președintele a fost întrebat și despre planul de pace pentru Ucraina, propus de SUA, care prevede, printre altele, ca Ucraina să cedeze unele teritorii către Rusia şi reducerea cu jumătate a armatei sale.

„Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Ucraina. Noi toți ne uităm acum la Ucraina, comunitatea internațională care își dorește o ordine internațională bazată pe reguli și evident că suntem dispuși să apărăm Ucraina și ordinea internațională bazată pe reguli”, subliniază Nicușor Dan.

Luni este convocat CSAT

Acesta a anunțat că luni, la ora 12, va avea loc o ședință CSAT, „cu mai multe subiecte: un subiect este Strategia Națională, propunerea SAFE pe care România o face către CE, câteva subiecte care au specific strict militar.”

Nicușor Dan a fost întrebat și despre amenințarea venită din partea PSD cu ieșirea de la guvernare.

„Trebuie să facem diferența între declarații politice și acțiuni concrete. Eu sunt mediator, ascult toate părțile și dacă e nevoie de opinia mea mă voi pronunța.”

Despre sondajele de opinie, potrivit cărora Anca Alexandrescu (susținută de AUR) se află pe locul 3, iar Cătălin Drulă (USR) pe locul 4, Nicușor Dan a declarat că e preocupat de „orașul ăsta și și-ar dori ca investițiile să continue, iar mafia imobiliară care a operat să nu mai opereze.”

„Eu sunt un bucureștean care are un vot și un fost primar care evident că s-a preocupat de orașul ăsta și și-ar dori ca investițiile să continue, mafia imobiliară care a operat să nu mai opereze.

Faptul că partidele au o subvenție de la buget e potrivit pentru că din momentul în care partidele au avut acces la subvenții a scăzut nr de sacoșe cu bani care se duceau către partide și cereau favoruri. Cuantumul față de cum funcționează economia - e o primă discuție cât dăm partidelor și cât la sută se poate duce spre presă.”

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul de pace al SUA pentru Ucraina: care sunt cele 28 de puncte
digi24.ro
image
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
gandul.ro
image
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
mediafax.ro
image
Jucătorul-problemă de la FCSB! Dezvăluirile lui Mihai Stoica: ”A fost riscant să-l aduc. N-am scuze”
fanatik.ro
image
Fosta șefă a AEP cere daune pentru că ar fi îndurat „avansuri sexuale, foame, sete, frig și fum”. Cum încearcă Ana Maria Pătru să „încarce” nota de plată a statului
libertatea.ro
image
Chiar dacă pierde cu Turcia, România va juca ori cu Slovacia, ori cu Kosovo
digi24.ro
image
După ce a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Portugaliei, a surprins vorbind în limba română: „E bucuria «buneilor» mei”
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu a "rupt" tăcerea
digisport.ro
image
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul familiei care a murit în vacanță, la Istanbul. Inițial s-a crezut că a fost o intoxicație alimentară
antena3.ro
image
Permis pe telefon și tamponări uşoare declarate online. Ce prevede noul proiect de ordonanţă propus de MAI
observatornews.ro
image
Gemenele de la Cheeky Girls au ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum, la 42 de ani, și ce au ajuns să facă pentru bani
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
prosport.ro
image
Ce riscuri ai dacă refuzi testarea cu etilotestul sau recoltarea probelor biologice
playtech.ro
image
Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul”
fanatik.ro
image
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
ziare.com
image
Ce lovitură! S-au decis să înceapă negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi
digisport.ro
image
George Buhnici: „Pregătiți-vă, că vine furtuna. Vor cădea capete!” / Update
stiripesurse.ro
image
Ce declarații au făcut părinții Sarei după 7 ore de audieri. În ce stare se afla fetița când a fost dusă la stomatolog: „Nici cel mai mic semn...”
kanald.ro
image
Anunțul Lidl pentru români. Regulile și condițiile pentru ambalajele returnabile ca să primești până la 25 de lei în...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Gigi BECALI, operat de urgenţă de un neurochirurg preot. 4 călugări s-au rugat non-stop în timpul intervenţiei
romaniatv.net
image
Planul complet pentru pacea din Ucraina. SUA solicită Kievului să îl accepte în următoarele 6 zile
mediaflux.ro
image
După ce a fost desemnată cea mai bună jucătoare a Portugaliei, a surprins vorbind în limba română: „E bucuria «buneilor» mei”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
click.ro
image
Horoscop vineri, 21 noiembrie. Fecioarele au destinul de partea lor, iar Leii trec peste un obstacol major
click.ro
image
Denise Rifai, dezvăluire bombă! Cine este bărbatul care i-a furat inima, deși trăiește o poveste de dragoste cu Dan Alexa: „Este iubitul vieții mele”
click.ro
whitney houston foto GettyImages 93313537 jpg
„Iubita Americii”, cu o voce de aur și succes incontestabil, era insațiabilă în dormitor: „Îi plăcea atât de mult sexul, încât…”
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
p 13 Hans Holbein, Henric al VIII lea WC jpg
Top 10 cei mai sângeroși regi din istorie!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui”
image
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”

OK! Magazine

image
O îmbrățișare cât o mie de cuvinte! Cine e cântăreața pe care Kate Middleton a strâns-o în brațe când s-au întâlnit

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Scorpion rescrie puterea interioară. Nu te teme!

Click! Sănătate

image
Îți place fasolea? Iată ce se întâmplă în corpul tău dacă o consumi des!