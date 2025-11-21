Nicușor Dan, după aducerea în țară a lui Potra: „Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, că aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra demonstrează că instituțiile statului funcționează, precizând că are informări despre evenimentele petrecute după anularea alegerilor.

Horațiu Potra a fost adus din Dubai, împreună cu fiul şi nepotul său, de o escortă a Poliției Române. Cei trei au fost duși vineri dimineață la audieri la Curtea de Apel București.

„În primul rând, e bine că lucrul ăsta s-a întâmplat și s-a întâmplat repede. Am felicitat ieri Ministerul Justiției și Ministerul de Interne. Asta înseamnă că instituțiile funcționează.”

Nicușor a precizat și că are informații cu privire la colaborarea dintre Călin Georgescu și Horațiu Potra.

„Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediat următoare când Potra a stat în țară.

Eu cred că e util ca toate lucrurile astea să fie puse împreună, nu să iasă instituții ale statului și să dea bucăți de informații. În cel mai scurt timp posibil veți avea aceste informații”, a declarat acesta în fața jurnaliștilor.

Despre incidentul de la Valma Albița, când autoritățile au descoperit un adevărat arsenal de război, președintele a subliniat că, „pe o micuță zonă, statul român funcționează. Mai departe, evident că va fi o anchetă în relație cu partenerii noștri din Republica Moldova.”

Despre subiectul pensiilor magistraților, mai exact decizia coaliției potrivit căreia pensia magistraților să fie 70% din ultimul salariu net, iar perioada de tranziție către vârsta de pensionare de 65 de ani să se facă treptat în 15 ani, președintele anunță că salută declarația Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a anunțat că va aviza măsura.

„Ce vreau să salut, este declarația de ieri a CSM-ului care a zis că va aviza, astfel încât guvernul încât să poată să-și asume răspunderea în timp util. Acesta este un gest responsabil.

Multă lume a spus că eu am spus 75%, n-am spus niciodată 75%, ci am spus că acea perioadă de tranziție nu trebuie să fie mai mult de un la un an, ceea ce se transpune în 15, 16, 17 ani”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a afirmat este necesară și revenirea la o lege a salarizării unitare. El a subliniat că în prezent există diferențe mari între poziții echivalente din instituții diferite, ceea ce determină personalul să migreze către structurile unde remunerațiile sunt mai avantajoase.

Președintele a fost întrebat și despre planul de pace pentru Ucraina, propus de SUA, care prevede, printre altele, ca Ucraina să cedeze unele teritorii către Rusia şi reducerea cu jumătate a armatei sale.

„Orice plan de pace trebuie să fie aprobat de Ucraina. Noi toți ne uităm acum la Ucraina, comunitatea internațională care își dorește o ordine internațională bazată pe reguli și evident că suntem dispuși să apărăm Ucraina și ordinea internațională bazată pe reguli”, subliniază Nicușor Dan.

Luni este convocat CSAT

Acesta a anunțat că luni, la ora 12, va avea loc o ședință CSAT, „cu mai multe subiecte: un subiect este Strategia Națională, propunerea SAFE pe care România o face către CE, câteva subiecte care au specific strict militar.”

Nicușor Dan a fost întrebat și despre amenințarea venită din partea PSD cu ieșirea de la guvernare.

„Trebuie să facem diferența între declarații politice și acțiuni concrete. Eu sunt mediator, ascult toate părțile și dacă e nevoie de opinia mea mă voi pronunța.”

Despre sondajele de opinie, potrivit cărora Anca Alexandrescu (susținută de AUR) se află pe locul 3, iar Cătălin Drulă (USR) pe locul 4, Nicușor Dan a declarat că e preocupat de „orașul ăsta și și-ar dori ca investițiile să continue, iar mafia imobiliară care a operat să nu mai opereze.”

„Eu sunt un bucureștean care are un vot și un fost primar care evident că s-a preocupat de orașul ăsta și și-ar dori ca investițiile să continue, mafia imobiliară care a operat să nu mai opereze.

Faptul că partidele au o subvenție de la buget e potrivit pentru că din momentul în care partidele au avut acces la subvenții a scăzut nr de sacoșe cu bani care se duceau către partide și cereau favoruri. Cuantumul față de cum funcționează economia - e o primă discuție cât dăm partidelor și cât la sută se poate duce spre presă.”