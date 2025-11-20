search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Nicușor Dan, după aducerea în țară a lui Horațiu Potra: „Ordinea constituțională se apără”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj, joi seara, la scurt timp după aducerea în țară a lui Horațiu Potra, precizând că apreciază efortul Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne și pe cel al instituțiilor internaționale „care au cooperat pentru acest rezultat”.

Nicușor Dan a salutat aducerea în țară a lui Horațiu Potra. FOTO Inquam Photos / George Călin
Nicușor Dan a salutat aducerea în țară a lui Horațiu Potra. FOTO Inquam Photos / George Călin

„Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției”, a spus Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

 Președintele României a adăugat:

„Apreciez efortul Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne și tuturor instituțiilor internaționale care au cooperat pentru acest rezultat”.

Știre in curs de actualizare

