Nicușor Dan, după aducerea în țară a lui Horațiu Potra: „Ordinea constituțională se apără”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj, joi seara, la scurt timp după aducerea în țară a lui Horațiu Potra, precizând că apreciază efortul Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne și pe cel al instituțiilor internaționale „care au cooperat pentru acest rezultat”.

„Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției”, a spus Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

Președintele României a adăugat:

„Apreciez efortul Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne și tuturor instituțiilor internaționale care au cooperat pentru acest rezultat”.

Știre in curs de actualizare