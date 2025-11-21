Nicușor Dan, politicianul în care bucureștenii au cea mai mare încredere. Candidatul la Primărie aflat pe primul loc

Președintele României, Nicușor Dan, este personalitatea politică în care bucureștenii au cea mai mare încredere, conform celei de-a șasea ediții a BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, realizat între 17 și 19 noiembrie 2025. Potrivit sondajului, 44,2% dintre locuitorii Capitalei declară că au destul de multă sau foarte multă încredere în actualul șef al statului, care a fost anterior primar general al Bucureștiului.

Barometrul, realizat de INSCOP Research pentru platforma de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group, urmărește să aducă în atenția publicului teme relevante pentru societate și politici publice, analizând opiniile românilor despre personalitățile politice și evoluțiile socio-politice.

Notorietate: Nicușor Dan, George Simion și Călin Georgescu – cei mai cunoscuți

În ceea ce privește notorietatea, aproape toți locuitorii Capitalei au auzit de Nicușor Dan (99,4%), George Simion (98,6%) și Călin Georgescu (98,2%). Urmează Ilie Bolojan (95,6%), Daniel Băluță (90%) și Sorin Grindeanu (87,1%). În partea inferioară se situează Anca Alexandrescu (80,5%), Cătălin Drulă (78,1%), Ciprian Ciucu (74,4%) și Dominic Fritz (69,5%).

Sondajul arată că Nicușor Dan este urmat în topul încrederii de:

Ilie Bolojan – 36,6% încredere (38,3% dintre cei care îl cunosc)

Daniel Băluță – 33,8% (37,6% dintre cei care au auzit de el)

Ciprian Ciucu – 32,1% (43,1% raportat la cei care îl cunosc)

Călin Georgescu – 25,9% (26,4% dintre cei familiarizați cu el)

Cătălin Drulă – 19% (24,3% dintre cei care îl cunosc)

Dominic Fritz – 17,2% (24,7% dintre cei care au auzit de el)

Anca Alexandrescu – 17,1% (21,2% în rândul celor care o cunosc)

Sorin Grindeanu – 14,6% (16,8% dintre cei care îl cunosc)

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac, a explicat că nivelurile de încredere trebuie interpretate împreună cu notorietatea: „Personalitățile mai puțin cunoscute au, firesc, o bază mai mică de evaluare. De asemenea, întrebările despre încredere nu reflectă neapărat intenția de vot – un respondent poate avea încredere în mai multe personalități simultan.”

Studiul a fost realizat prin interviuri telefonice (CATI) pe un eșantion de 1.107 persoane adulte, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a Municipiului București. Marja maximă de eroare este ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.