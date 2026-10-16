 România are nevoie de sprijinul aliaților până la sosirea armamentului comandat prin SAFE. Anunțul lui Nicușor Dan | adevarul.ro
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România are nevoie de sprijinul aliaților până la sosirea armamentului comandat prin SAFE. Anunțul lui Nicușor Dan

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La reuniunea Consiliului European, România a susținut menținerea prețurilor accesibile la energie și continuarea aderării Republicii Moldova la UE. În privința securității la Marea Neagră, Bucureștiul a cerut sprijinul aliaților, iar Franța a fost prima țară care s-a oferit să ajute.

Nicuşor Dan a trecut în revistă subiectele discutate la Bruxelles.
Nicuşor Dan a trecut în revistă subiectele discutate la Bruxelles. Foto: Alexandra Pandrea / Alexandra Pandrea/GMN

La finalul reuniunii Consiliului European, Nicușor Dan a explicat poziția României în privința securității la Marea Neagră, a prețurilor la energie și a extinderii Uniunii Europene. Președintele a precizat că România a solicitat ajutorul aliaților pentru a face față amenințărilor din regiune până la sosirea echipamentelor militare comandate prin programul SAFE. Franța a răspuns prima solicitării, iar Nicușor Dan s-a declarat încrezător că și alte state vor oferi sprijin.

România a cerut sprijin pentru securitatea la Marea Neagră

Nicușor Dan a comparat situația actuală din Marea Neagră cu cea de acum aproximativ un an, când drone deviate dinspre Ucraina au reprezentat o amenințare în zona Dunării. Atunci, România le-a cerut aliaților să o ajute până la livrarea echipamentelor militare comandate prin programul SAFE, iar șase state au răspuns solicitării.

„Acum suntem în aceeași situație”, a spus președintele, explicând faptul că România se confruntă cu o amenințare nouă, în contextul atacurilor asupra navelor din Marea Neagră.

Franța s-a oferit deja să ajute, a declarat Nicușor Dan, precizând că se așteaptă ca și alți aliați să răspundă solicitării. Președintele a subliniat că România are relații bune cu partenerii săi și că sprijinul acestora este necesar până la sosirea echipamentelor militare comandate.

Întrebat insisten dacă a discutat situaţia cu preşedintele Volodimir Zelenski, prezent şi el la Bruxelles, el a explicat faptul că a avut doar o scurtă interacțiune cu Volodimir Zelenski, însă echipele din România și Ucraina discută despre posibile forme de colaborare şi au fost abordate deja mai multe subiecte. Potrivit președintelui, Ucraina are experiență în ceea ce priveşte dronele și urmează să o împărtășească României, dar nu a oferit niciun alt detaliu.

În plus, a mai spus Nicuşor Dan, “concluziile reuniunii Consiliului European includ un apel adresat părților de a nu ataca nave în Marea Neagră”.

Prețuri accesibile la energie

În dezbaterea privind energia și protecția mediului, România s-a situat de partea statelor care pun accent pe menținerea prețurilor la un nivel suportabil, în timp ce alte țări susțin accelerarea tranziției către energia verde.

Nicușor Dan a declarat că, într-o perioadă de criză, este important ca atât populația, cât și companiile să poată suporta costurile energiei, astfel că poziția României este justificată de nevoia de a limita presiunea prețurilor asupra cetățenilor și mediului de afaceri.

Extinderea UE

În privința extinderii UE, România a pus accent pe parcursul european al Republicii Moldova și pe continuarea procesului de aderare, dar şi pe interesul Bucureștiului este ca țara vecină să poată avansa spre integrarea în Uniune, în cadrul viitoarelor etape ale extinderii.

Bugetul UE

În discuțiile despre viitorul buget european, România s-a alăturat grupului „prietenilor coeziunii”, care susține menținerea finanțărilor actuale, în timp ce statele numite de Nicuşor Dan „frugale” cer reducerea cheltuielilor bugetare, inclusiv sub presiunea propriilor cetățeni.

Un alt aspect important prezentat de Nicuşor Dan este că în cadrul discuţiilor de până acum s-a vorbit despre păstrarea anvelopele naționale, dar şi despre faptul că nu trebuie neglijate fondurile pentru situații de urgență și dezastre. Viitorul buget al Uniunii Europene ar putea ţine cont mai mult de resursele proprii ale statelor membre.

România se îndreaptă spre stabilitate politică

Invitabil, una dintre întrebări s-a referit la criza politică din România şi la şansele pe care le are viitorul Guvern Luca Niculescu.

În acest context, Nicuşor Dan s-a declarat bucuros că premierul și partidele politice au ajuns la acorduri care pot asigura stabilitatea de care România are nevoie. El a subliniat că principalele priorităţi pe termen scurt după învestirea unui nou guvern le reprezintă rectificarea bugetară, pregătirea bugetului de anul viitor și luarea deciziilor necesare bunei funcționări a statului.

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