A căzut parteneriatul strategic de la Isoletta. Ce vor face acum Nicușor Dan și Sorin Grindeanu?

În trei zile, Donald Trump a făcut ordine în anturajul său diplomatic. Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea americană în Grecia, a fost obligată să plece. Paolo Zampolli, trimisul special pentru parteneriate globale, a fost concediat. Sunt două scandaluri diferite, cu un numitor comun: la București, amândoi fuseseră tratați ca oameni capabili să deschidă uși la Casa Albă. Pentru PSD și, într-o măsură greu de explicat, pentru Cotroceni, relația cu America începuse să semene cu o antecameră a familiei Trump.

Niciunul dintre ei nu conducea Departamentul de Stat, Pentagonul sau vreo comisie relevantă din Congres. Guilfoyle este fosta logodnică a lui Donald Trump Jr. Zampolli este fostul agent de modeling care i-a făcut cunoștință Melaniei cu Trump. Aveau însă ceva ce politicienii români prețuiesc mai mult decât instituțiile: accesul real sau presupus la președintele american.

Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Diplomația pe difuzor

Pe 27 august, Daniel Băluță îl plimba pe Zampolli pe șantierul viitorului parc „Donald Trump” din Sectorul 4. Fostul impresar a scos telefonul, l-a sunat pe Nicușor Dan, aflat la Chișinău de Ziua Independenței Moldovei, și, după un minut, președintele României l-a sunat înapoi, în fața camerelor. În lipsa unei vizite la Casa Albă, ne-am mulțumit cu o convorbire Sectorul 4 – Chișinău.

Convorbire Paolo Zampolli – Nicușor Dan

Paolo Zampolli: Este cineva la telefon. Domnule președinte?

Nicușor Dan: Bună ziua!

Paolo Zampolli: Domnule președinte, vă mulțumesc! Am vrut să vă sun pentru că sunt aici pentru inaugurarea proiectului parcului și vreau să vă spun că președintele Trump m-a rugat să vă transmit personal mulțumiri dumneavoastră și oamenilor din România. Proiectul pe care l-am realizat împreună este frumos. Știu că dumneavoastră călătoriți, dar vă mulțumesc.

Nicușor Dan: Sunt la Ambasada României în Chișinău și acum mă pregătesc pentru o întâlnire cu președinta Moldovei. Deci, ați văzut parcul?

Paolo Zampolli: Da, de fapt, suntem aici cu toții. Vă mulțumesc. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp. Dar data viitoare când venim în România, vom merge împreună. Abia aștept să vă văd în câteva săptămâni, la New York.

Nicușor Dan: Da, o să fie o plăcere.

Pe 15 octombrie, Zampolli a fost dat afară după un conflict cu conducerea Departamentului de Stat, care încerca să-l țină departe de dosarele ce nu-l priveau. Totuși, parcul rămâne.

Ambasadoarea care schimba guverne

În martie, la o cină la Atena, Guilfoyle ar fi spus că SUA pot da jos orice guvern, cu România drept exemplu. Așa a relatat Wall Street Journal, iar Financial Times a confirmat din surse independente. Ministrul grec al Energiei i-ar fi răspuns pe loc că guvernul Greciei este ales de greci.

Pe 31 martie, la Isoletta, la masă cu Guilfoyle se aflau Sorin Grindeanu, ministrul Energiei Bogdan Ivan și Florin Vlădică, consilierul prezidențial pentru securitate. În aprilie, PSD a decis să iasă de la guvernare. În mai, împreună cu AUR, l-a demis pe Bolojan.

Bolojan refuzase să cumpere gaz american peste prețul pieței. Avea un argument simplu: de anul viitor, Romgaz și Petrom scot din Marea Neagră suficient gaz pentru tot consumul intern. Ivan, în schimb, le scrisese încă din ianuarie lui Nicușor Dan și lui Bolojan. Cerea un acord pentru GNL american, ca să evităm un „blocaj diplomatic”. În traducere politică, argumentul nu mai era cât ne costă gazul, ci cât ne-ar costa să-i supărăm pe americani.

Nu vorbim despre dovada unei conspirații, dar avem date, întâlniri și o succesiune de fapte care cer explicații pe care nimeni nu le dă.

Ce vor face acum Nicușor Dan și Sorin Grindeanu?

La Washington, emisarii au fost concediați. În Grecia, opoziția cere socoteală guvernului. La București, Grindeanu și Nicușor Dan pun un guvern PSD care își propune „repunerea relației cu SUA pe făgașul normal”. Ivan își apără deciziile, iar Vlădică stă în continuare lângă președinte. Administrația Prezidențială refuză de trei săptămâni să spună dacă la Isoletta s-a discutat despre demiterea guvernului.

România are nevoie de o relație solidă cu Statele Unite, indiferent cine e la Casa Albă. Dar parteneriatul strategic înseamnă instituții, negocieri și interese naționale, nu validare personală prin anturajul MAGA. Președintele poate tăcea în continuare și își poate păstra consilierul, așa cum și l-a păstrat pe Pahonțu. Sau poate explica public ce căuta omul lui la acea masă.

Odată cu guvernul Luca Niculescu, Nicușor Dan și Sorin Grindeanu țin în mână și Cotroceniul, și Palatul Victoria. Au bugetul, ministerele, serviciile și diplomația. Nu mai au pe cine da vina. Poate că, de acolo de sus, își vor pune, în sfârșit, întrebarea pe care au ocolit-o în martie: de ce le vorbea despre interesele Statelor Unite în România ambasadoarea din Grecia, și nu ambasadorul american de la București?

Ambasadorul american de la București nu a fost la Isoletta. Nici nu avea de ce. Un ambasador adevărat nu vinde gaz între felul doi și desert și nu se laudă că schimbă guverne. Reprezintă un stat, nu o familie.

Parteneriatul strategic are o adresă, iar adresa aceea e Ambasada SUA, nu un separeu la Isoletta. America nu se cumpără la restaurant și nici nu se sună pe difuzor dintr-un parc din Sectorul 4. Cine n-a înțeles asta până acum are de azi toate pârghiile ca să învețe. Și nicio scuză dacă n-o face.