Pensiile magistraților, din nou pe masa CCR. ÎCCJ analizează o posibilă sesizare

0
0
Publicat:

Noua lege a pensiilor magistraților ar putea fi contestată la Curtea Constituțională chiar înainte de promulgare. Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a convocat pentru vineri, 5 decembrie, Secțiile Unite ale instanței, care vor decide dacă sesizează CCR.

Judecătorii CCR FOTO: Inquam Photos
Judecătorii CCR FOTO: Inquam Photos

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a convocat Secțiile Unite ale instanței supreme pentru vineri, 5 decembrie, la ora 12:00, într-o ședință care se va desfășura în sistem de videoconferință.

Pe ordinea de zi se află discutarea oportunității sesizării Curții Constituționale cu privire la noul proiect de lege referitor la pensiile de serviciu ale magistraților.

„La data de 5 decembrie 2025, ora 12:00, a fost convocată ședința Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. b) din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară, având ca obiect al ordinii de zi Sesizarea  Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025)”, se arată într-un comunicat transmis joi de ÎCCJ.

Potrivit convocatorului emis de conducerea ÎCCJ, judecătorii instanței supreme sunt convocați pentru a se constitui în Secții Unite „în vederea exercitării atribuției prevăzute de dispozițiile art. 27 lit. b) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cu modificările ulterioare”.

Instanța Supremă precizează, în același comunicat, că „în cadrul ședinței Secțiilor unite se va analiza textul actului normativ în raport de atribuțiile stabilite în temeiul art.146 lit.a) din Constituția României și art.15 alin.(1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale”.

Mai exact, instanța supremă urmează să decidă dacă va formula o sesizare către Curtea Constituțională pentru a exercita controlul de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, cunoscută sub indicativul PL-x nr. 522/2025.

Reamintim că, la precedenta sesizare,  judecătorii Curții Constituționale au declarat legea neconstituțională, pe motive de formă. Principala problemă identificată de judecătorii CCR a fost lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) înainte ca proiectul să fie adoptat prin asumarea răspunderii Guvernului.   

