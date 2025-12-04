Înalta Curte vrea să sesizeze iar Curtea Constituțională pe legea privind pensiile speciale

Lia Savonea, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, a convovat pentru vineri, 5 decembrie, Secțiile Unite ale instanței supreme pentru a analiza oportunitatea sesizării Curții Constituționale cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților.

„În conformitate cu dispozițiile art. 10 pct.2 lit,a) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, la data de 05 decembrie 2025, orele 12.00, judecătorii instanței supreme sunt convocați, în sistem de videoconferință, pentru constituirea în SECȚII UNITE în vederea exercitării atribuţiei prevăzută de dispozițiile art.27 lit. b) din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară, cu modificările ulterioare;

Ordinea de zi a şedinţei:

Sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare, asupra Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025)”, se arată în convocatorul semnat de preşedintele Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie, judecător Lia Savonea.

De ce, la precedenta sesizare, judecătorii CCR au declarat legea neconstituțională

Amintim că, la precedenta sesizare, judecătorii Curții Constituționale au declarat legea neconstituțională, pe motive de formă. Principala problemă identificată de judecătorii CCR a fost lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) înainte ca proiectul să fie adoptat prin asumarea răspunderii Guvernului.

CCR a amintit că Guvernul a realizat „o consultare informală” cu autoritatea judecătorească, trimițând pe 29 iulie la CSM, Înalta Curte de Casație și Justiție și Parchetul General un „tabel comparativ aferent propunerii de modificare a legislației privind pensiile de serviciu” și cerând un punct de vedere. Curtea subliniază însă că „documentația transmisă nu se putea constitui într-un proiect de lege cu privire la care Plenul CSM era competent să își formuleze avizul”.

Judecătorii CCR care s-au opus majorității plenului, Csaba Asztalos, Cosmin Dragoș Dacian, Iuliana Scântei și Elena Tănăsescu, au remarcat că Guvernul a avut consultări cu magistrații, chiar dacă acestea au fost percepute ca informale:

„În cazul de față, acest aviz a fost solicitat de Guvern. Prin urmare, nu se poate reține încălcarea prevederilor constituționale menționate (...) Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale, însă, nu este obligatorie și obținerea unui aviz”.