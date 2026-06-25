Mișcarea Moscovei după închiderea consulatului de la Constanța: Ambasadorul României, convocat la MAE rus

Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, a anunțat purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova. Decizia a fost luată în contextul incidentului din noaptea de 29 mai, când o dronă s-a prăbușit asupra unui bloc din Galați, provocând un incendiu și rănirea a două persoane.

Potrivit oficialului rus, citat de agenția Interfax, partea română va fi informată cu privire la „măsurile de retorsiune” adoptate de Moscova, ca reacție la decizia autorităților de la București de a închide Consulatul General al Rusiei de la Constanța.

Decizia României și reacția Moscovei

Pe 29 mai, președintele României, Nicușor Dan, a declarat consulul rus de la Constanța persona non grata și a anunțat închiderea consulatului, măsură urmată de părăsirea României de către oficialul rus în data de 1 iunie.

Decizia a fost luată în contextul incidentului din noaptea de 29 mai, când o dronă s-a prăbușit asupra unui bloc din Galați, provocând un incendiu și rănirea a două persoane.

Ulterior, ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al României, în cadrul schimbului de poziții diplomatice dintre cele două state.

Maria Zaharova a transmis atunci că „acțiunile neprietenoase ale autorităților române nu vor rămâne fără răspuns”, precizând că Rusia va anunța ulterior măsurile concrete.

Poziția României privind incidentul cu drona

După incidentul de la Galați, președintele Nicușor Dan a afirmat că drona prăbușită pe teritoriul României este de proveniență rusă, de tip „Gheran-2”, citând concluziile unui raport tehnic realizat de specialiștii statului român.

„Aceasta este, fără dubiu, concluzia raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice”, a declarat șeful statului.

El a precizat că pe fragmentele recuperate au fost identificate inscripții în caractere chirilice, iar componentele tehnice analizate corespund celor utilizate în dronele de tip Gheran-2, deja identificate anterior pe teritoriul României ca fiind fabricate în Federația Rusă.

„O simplă oficină de spionaj într-un loc strategic”. Adrian Papahagi explică de ce închiderea Consulatului rus din Constanța este un semnal istoric

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a hotărât, la finalul lunii mai, în urma atacului cu dronă din Galați, închiderea Consulatului rus de la Constanța și declararea consulului rus drept persona non grata. Decizia a fost salutată de unii ca un semnal ferm, dar criticată de alții ca insuficientă. „Adevărul” a analizat acest subiect cu Adrian Papahagi, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

„La nivel diplomatic, da, mi se par suficiente, fiindcă sunt niște măsuri foarte puternice care n-au mai fost luate în România. E un semnal foarte puternic, diplomatic, transmis rușilor. Să nu uităm că acest consulat de la Constanța există din vremea Uniunii Sovietice. România n-a avut niciodată ocazia și curajul să ceară rușilor să-l închidă. După părerea mea, este o simplă oficină de spionaj într-un loc strategic din România, aproape de aeroportul Kogălniceanu, esențial pentru NATO, aproape de portul Constanța, unde sunt nave, aproape de zona de frontieră cu Ucraina, deci era o oficină de spionaj", a declarat Adrian Papahagi pentru „Adevărul”.