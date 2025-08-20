Un cetățean străin a tras mai multe focuri pe terasa unui local din Centrul Vechi al Capitalei

Un cetățean străin a tras mai multe focuri pe terasa unui local din Sectorul 3 miercuri, 20 august.

„La data de 20 august 2025, în urma unui apel 112, a fost semnalat faptul că, pe terasa unui local din Sectorul 3, o persoană a executat focuri de armă. La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de ordine publică, care au constatat că sesizarea se confirmă”, transmite DGPMB.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Potrivit surselor, incidentul a avut loc în zona terasei Freddo din Centrul Vechi al Capitalei, iar autorul este un cetățean străin, în vârstă de 26 de ani. Tânărul a folosit un pistol și ar fi tras 6 focuri în direcția terasei, după care a părăsit zona.

Autorul a fost identificat și depistat la scurt timp.

Cercetările sunt efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Polițiștii Capitalei, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul. Audierile sunt la Serviciul Omoruri.