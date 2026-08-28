Moarte învăluită în mister. O gravidă în vârstă de 38 de ani s-ar fi aruncat de la etajul 4, iar concubinul ar fi dus-o înapoi în locuință

O femeie de 38 de ani, însărcinată, și-a pierdut viața după ce ar fi căzut de la etajul al patrulea al unui bloc din Piatra Neamț. Incidentul a avut loc în urmă cu câteva zile.

Femeia s-a aruncat de la ultimul etaj Foto: Captură video TVR Info

Tragedia a avut loc în noaptea de 22 spre 23 august, când femeia, gravidă în 22 de săptămâni, s-ar fi prăbușit în gol de la etajul al patrulea al blocului în care locuia. Partenerul ei ar fi coborât, ar fi luat-o și ar fi dus-o înapoi în apartament, au aflat polițiștii care cercetează cazul. Potrivit acestora, bărbatul ar fi așteptat două ore înainte de a cere ajutor la 112.

Femeia a fost resuscitată și transportată în stare critică la spital, unde a murit.

„La data de 23 august a.c., în jurul orei 02:55, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o femeie în vârstă de 38 de ani, din Piatra-Neamț, s-ar fi aruncat de la etajul 4 al unui imobil. Ulterior, concubinul acesteia, un bărbat în vârstă de 42 de ani, din aceeași localitate, ar fi dus-o în imobil, sesizând autoritățile, după aproximativ 2 ore. Aceasta a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital, unde aceasta a decedat. Continuăm cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate și ucidere din culpă”, a transmis inspectorul principal Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Potrivit unor surse judiciare, partenerul acesteia le-ar fi spus anchetatorilor că a încercat să o prindă, însă nu a reușit. Anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în apartament și în cele aproximativ două ore în care femeia nu a primit ajutor medical.

Vecinii spun că cei doi concubini erau deseori protagoniștii unor scandaluri, dar nu cred că tânăra ar fi fost victima unui act de violență, potrivit TVR Info.

Femeia provenea dintr-o familie cu probleme materiale și a trăit o bucată de viață printre oamenii străzii.

Anchetatorii încearcă să stabilească ce s-a întâmplat în ultimele ore de viață ale femeii și dacă întârzierea ajutorului medical i-a redus șansele de supraviețuire.