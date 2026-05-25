search
Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Demnitarul moldovean a cărui soție s-a aruncat de pe un bloc, pus oficial sub acuzare. Ce ar fi dus la gestul fatal: detalii din anchetă

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Demnitarul moldovean Dumitru Vartic a fost pus oficial sub acuzare pentru violență în familie după sinuciderea soției sale, care s-a aruncat dintr-un bloc din Chișinău în martie 2026. Între timp, trupul femeii a fost exhumat, iar ancheta continuă.

Demnitarul moldovean i-ar fi restricționat soției accesul la bunuri
Dumitru Vartic a fost pus oficial sub acuzare FOTO: Facebook/Dumitru Vartic

Fostul vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești Dumitru Vartic a fost pus sub învinuire pentru violență în familie în legătură cu moartea soției sale, Ludmila Vartic, în vârstă de 31 de ani, care s-a aruncat dintr-un bloc de locuințe din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău, la începutul lunii martie 2026.

Potrivit Procuraturii Generale, decizia a fost luată la 22 mai 2026 de procurorul de caz din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani. Ancheta vizează un presupus comportament abuziv exercitat pe o perioadă mai lungă, pe care procurorii îl descriu drept „acțiuni și inacțiuni intenționate”, inclusiv prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică, notează moldova1.md.

Anchetatorii susțin că ar fi fost vorba despre un tipar de izolare, intimidare și control exercitat asupra victimei, inclusiv prin restricționarea accesului la bunuri și resurse comune, ceea ce ar fi creat o presiune psihologică semnificativă.

În analiza procurorilor sunt avute în vedere două episoade relevante: o tentativă de suicid din noiembrie 2025 și suicidul din 3 martie 2026, pe care aceștia le corelează cu violența în familie.

Soțul a fost pus sub acuzare
Ludmila Vartic s-a sinucis FOTO Facebook

Cazul a generat reacții puternice în spațiul public din Republica Moldova, fiind preluat de organizații pentru drepturile femeilor, care au cerut o anchetă amplă asupra circumstanțelor morții și a modului în care au intervenit instituțiile statului.

În același timp, familia victimei a semnalat mai multe posibile nereguli în instrumentarea dosarului, inclusiv apariția unei amenzi de circulație emise pe numele femeii la câteva ore după deces, aspect care a ridicat semne de întrebare.

Pe parcursul anchetei, procurorii au dispus măsuri suplimentare, inclusiv exhumarea trupului Ludmilei Vartic și efectuarea unor noi expertize medico-legale. După finalizarea acestora, urmează să fie realizată și o expertiză psihologico-psihiatrică post-mortem, menită să clarifice circumstanțele relevante ale cazului.

Dumitru Vartic respinge în continuare acuzațiile și susține că nu a exercitat violență asupra soției sale, afirmând că tragedia ar fi fost cauzată de probleme de sănătate și episoade depresive ale acesteia.

După declanșarea anchetei, acesta a demisionat din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești și a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre victorie într-o simulare de război
digi24.ro
image
Sechestru pe case, apartamente și terenuri ale unor oameni de afaceri din București și Călărași, acuzați de evaziune fiscală
stirileprotv.ro
image
De ce întârzie Nicușor Dan deblocarea crizei economice amplificată de Bolojan. Economist: Să pună piciorul în prag/Suntem la Terapie intensivă și putem ajunge în groapa de salvare de la FMI
gandul.ro
image
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
mediafax.ro
image
Gigi Becali – Andrei Nicolescu, dialog spectaculos în direct înainte de Dinamo – FCSB: „Ați luat-o în freză!” / „Există un respect”
fanatik.ro
image
Cum își justifică uriașa avere frații Alfred și Gerald Simonis: „Un om de afaceri știe de unde să taie și unde să pună”/„Am fost creierul companiei Morgan Sindall”
libertatea.ro
image
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
digisport.ro
image
Andreea Antonescu, mesaj emoționant pentru fiica sa. Sienna, adolescenta artistei, a împlinit 15 ani
click.ro
image
Sub trei țări europene curge un râu subteran uriaș: Cea mai mare rezervă de apă potabilă a continentului e contaminată
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Oraşul unde primăria a investit zeci de mii de euro într-un coteţ mobil pentru găini. "Sunt alte priorităţi"
observatornews.ro
image
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
cancan.ro
image
Lia Savonea atacă la CCR o lege care dezavantajează pensionarii și persoanele cu handicap. Care sunt motivele?
newsweek.ro
image
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
prosport.ro
image
Orașul din România care s-a reinventat economic. Este numit „Mica Romă” și are sub 20.000 de locuitori
playtech.ro
image
Când se vând biletele la Dinamo – FCSB. Anunț oficial: „Doar dacă am juca în Ghencea, am atenta la istoria clubului!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Japonia dezvoltă un avion hipersonic de pasageri care ar putea depăși de peste două ori viteza Concorde. Zborul Tokyo–SUA, în doar două ore
ziare.com
image
"Baciu stă doar la baraj!" A fost anunțat numele viitorului antrenor de la FCSB
digisport.ro
image
Viața la bloc s-a schimbat complet. De ce nu ne mai salutăm cu vecinii? „La mine fug dacă văd pe careva că așteaptă liftul”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Marele regizor și-a cumpărat o vilă impunătoare într-un cartier liniștit din București. Are două etaje și un balcon superb / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezatorul. Rugăciune în această zi de sărbătoare
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
VIDEO Românca celebră de la Cannes cu cea mai ieftină rochie de pe covorul roșu. Mădălina Ghenea a purtat o ținută de zeci de mii de euro
actualitate.net
image
Ursul care „s-a cazat” într-un hotel din Poiana Brașov a devenit viral. Video amuzant din interior
actualitate.net
image
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii pe fereastră”
click.ro
image
„Unde am pus talonul?”. Postarea virală care i-a făcut pe români să recunoască cele mai absurde locuri în care și-au „ascuns” actele
click.ro
image
Anca Serea, lecție de eleganță pe rețelele sociale. Cum spune vedeta că trebuie să stăm corect pe scaun și pe canapea
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Astrele schimbă regulile jocului! Horoscopul perioadei 22 mai – 4 iunie aduce tensiuni și revelații
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultima postare a tinerei artiste care a murit din cauza unui AVC. Andreea Micu avea doar 17 ani
image
Destinațiile de vacanță „supraapreciate” care i-au dezamăgit pe români. „Am simțit că am aruncat banii pe fereastră”

OK! Magazine

image
Prințul William a dezvăluit ce face Prințesa Kate nopțile, după ce copiii lor merg la culcare

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică