Demnitarul moldovean a cărui soție s-a aruncat de pe un bloc, pus oficial sub acuzare. Ce ar fi dus la gestul fatal: detalii din anchetă

Demnitarul moldovean Dumitru Vartic a fost pus oficial sub acuzare pentru violență în familie după sinuciderea soției sale, care s-a aruncat dintr-un bloc din Chișinău în martie 2026. Între timp, trupul femeii a fost exhumat, iar ancheta continuă.

Fostul vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești Dumitru Vartic a fost pus sub învinuire pentru violență în familie în legătură cu moartea soției sale, Ludmila Vartic, în vârstă de 31 de ani, care s-a aruncat dintr-un bloc de locuințe din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău, la începutul lunii martie 2026.

Potrivit Procuraturii Generale, decizia a fost luată la 22 mai 2026 de procurorul de caz din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani. Ancheta vizează un presupus comportament abuziv exercitat pe o perioadă mai lungă, pe care procurorii îl descriu drept „acțiuni și inacțiuni intenționate”, inclusiv prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică, notează moldova1.md.

Anchetatorii susțin că ar fi fost vorba despre un tipar de izolare, intimidare și control exercitat asupra victimei, inclusiv prin restricționarea accesului la bunuri și resurse comune, ceea ce ar fi creat o presiune psihologică semnificativă.

În analiza procurorilor sunt avute în vedere două episoade relevante: o tentativă de suicid din noiembrie 2025 și suicidul din 3 martie 2026, pe care aceștia le corelează cu violența în familie.

Cazul a generat reacții puternice în spațiul public din Republica Moldova, fiind preluat de organizații pentru drepturile femeilor, care au cerut o anchetă amplă asupra circumstanțelor morții și a modului în care au intervenit instituțiile statului.

În același timp, familia victimei a semnalat mai multe posibile nereguli în instrumentarea dosarului, inclusiv apariția unei amenzi de circulație emise pe numele femeii la câteva ore după deces, aspect care a ridicat semne de întrebare.

Pe parcursul anchetei, procurorii au dispus măsuri suplimentare, inclusiv exhumarea trupului Ludmilei Vartic și efectuarea unor noi expertize medico-legale. După finalizarea acestora, urmează să fie realizată și o expertiză psihologico-psihiatrică post-mortem, menită să clarifice circumstanțele relevante ale cazului.

Dumitru Vartic respinge în continuare acuzațiile și susține că nu a exercitat violență asupra soției sale, afirmând că tragedia ar fi fost cauzată de probleme de sănătate și episoade depresive ale acesteia.

După declanșarea anchetei, acesta a demisionat din funcția de vicepreședinte al Consiliului Raional Hâncești și a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate.