Tragedie în Arad. Un bărbat a murit după ce s-ar fi aruncat de la etajul patru al unui bloc

Un bărbat de 43 de ani a murit duminică, 24 mai, după ce s-ar fi aruncat de la etajul al patrulea al unui bloc din oraşul Cugir.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, bărbatul a fost găsit inconştient pe partea carosabilă, iar cadrele medicale ajunse la faţa locului au constatat decesul acestuia, scrie Agerpres.

„Echipa de cercetare deplasată la faţa locului a constatat faptul că este vorba despre un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din Cugir, care s-ar fi aruncat de la etajul 4 al blocului în care locuia.

Echipajul medical deplasat la faţa locului a constatat decesul acestuia, iar trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei”, au precizat oficialii IPJ.

Cercetările în acest caz se derulează sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Cugir Info scrie că tragedia a avut loc pe strada Trandafirilor din oraș.