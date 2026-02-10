search
Marți, 10 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Sebastian Burduja, invitat la Interviurile Adevărul, marți, de la ora 13.00

Primarul unei comune din Botoșani, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită. Pentru ce ar fi primit 90.000 de lei

0
0
Publicat:

Primarul comunei Drăgușeni, județul Botoșani, Eugen Nechita, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru luare de mită în formă continuată. Edilul se află în stare de arest preventiv, fiind acuzat că ar fi cerut și primit bani de la administratorul unei firme pentru a efectua plăți aferente unor contracte publice aflate în derulare.

Primarul comunei Drăgușeni, Eugen Nechita, a fost trimis în judecată de procurorii DNA.FOTO: Arhivă
Primarul comunei Drăgușeni, Eugen Nechita, a fost trimis în judecată de procurorii DNA.FOTO: Arhivă

Potrivit DNA, faptele ar fi avut loc în perioada octombrie 2024 – februarie 2025. Ancheta arată că Eugen Nechita ar fi pretins, cu titlu de mită, suma totală de 200.000 de lei de la administratorul unei societăți comerciale, martor în dosar. Din această sumă, primarul ar fi primit efectiv 90.000 de lei, în trei tranșe, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind efectuarea plăților către firmă.

Procurorii susțin că, în perioada 2023–2024, Primăria Drăgușeni a încheiat cu societatea respectivă mai multe contracte de achiziții publice, în valoare totală de 17.332.556 lei, fără TVA. Contractele vizau lucrări de modernizare a unor drumuri, refacerea unui pod, construirea și dotarea unui centru de zi pentru copii, precum și construirea și operaționalizarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice.

Conform rechizitoriului, sumele de bani ar fi fost pretinse și primite de primar în schimbul îndeplinirii unor acte care intrau în atribuțiile sale legale, precum aprobarea situațiilor de lucrări, verificarea conformității lucrărilor executate și aprobarea efectuării plăților către societatea comercială.

În acest dosar, procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui teren aflat în proprietatea inculpatului, măsură menită să asigure recuperarea eventualului prejudiciu. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Botoșani, cu propunerea menținerii atât a măsurilor preventive, cât și a celor asigurătorii.

Anterior, în luna iunie 2025, procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava dispuseseră punerea în mișcare a acțiunii penale față de Eugen Nechita și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, pentru aceeași infracțiune de luare de mită în formă continuată.

Botoşani

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
digi24.ro
image
„Ea este criminala diabolică”. Unul dintre condamnații pentru uciderea lui Adrian Kreiner dă vina pe fosta lui parteneră
stirileprotv.ro
image
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România? Produsul oferit gratuit acum, în februarie 2026
gandul.ro
image
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
mediafax.ro
image
Denis Drăguș, la un pas să fie bătut de adversari. A fost nevoie de intervenția Poliției
fanatik.ro
image
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
libertatea.ro
image
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord, susține Amnesty International
digi24.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Bancherii europeni cer alternative "urgente" la Visa și Mastercard: Trebuie să acţionăm înainte să devină arme
antena3.ro
image
Reacţia unui american care s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată: Nu m-am așteptat la asta
observatornews.ro
image
Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Acuzații grave în dosarul Kreiner după audierile de la Curtea de Apel Alba Iulia: „Ea este criminala. Este diabolică”
playtech.ro
image
De ce au căzut cele două transferuri de la FCSB! Gigi Becali a spus totul: “Cum să dăm banii înainte de vizita medicală?! Ce, suntem cioflingari?”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la Milano-Cortina
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Cristi Matiași, un profesor și muzician de renume din Pitești, s-a stins din viață la 70 de ani: „Nu te voi uita niciodată, prietenul meu bun”
kanald.ro
image
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Se taie pensia, avertisment de ultimă oră pentru seniori!
romaniatv.net
image
Un nou plafon pentru prețurile alimentelor. Anunțul Ministrului Agriculturii
mediaflux.ro
image
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Totul merge bine pentru trei zodii, după 8 februarie 2026. Ei sunt nativii care își recapătă echilibrul
click.ro
image
Actorii Teatrului Național ies în stradă, nemulțumiți că vor fi obligați să raporteze activitatea din cele 8 ore de muncă. Silviu Biriș: „Noi lucrăm cu suflete, mulți actori mor tineri și săraci”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia 1056226579 (2) jpg
În sfârșit, o poziție! Prințul William și Prințesa Kate rup tăcerea în scandalul Epstein cu o declarație oficială
okmagazine.ro
Meghan Markle profimedia colaj jpg
Prințesa de pe Temu, la gală? Meghan Markle, ridiculizată din cauza rochiei cu multe cute și a cocului neîngrijit
okmagazine.ro
Gogosi cu mere Sursa foto shutterstock 2518717831 jpg
Gogoşi cu mere. Sunt gata într-o singură oră!
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Vitănești (© Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Vitănești, unul dintre cele mai vechi obiecte din aur descoperite în România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
O româncă "frumoasă, absolventă a unei facultăți de afaceri", "oferită" de Epstein la cină Prințului Andrew, chiar la Palatul Buckingham

Click! Pentru femei

image
Ce mănâncă Regele Charles într-o zi. „Dieta tradițională” îi asigură longevitatea!

Click! Sănătate

image
Ce alimente evită un oncolog pentru a preveni cancerul colorectal