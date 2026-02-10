Primarul unei comune din Botoșani, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită. Pentru ce ar fi primit 90.000 de lei

Primarul comunei Drăgușeni, județul Botoșani, Eugen Nechita, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru luare de mită în formă continuată. Edilul se află în stare de arest preventiv, fiind acuzat că ar fi cerut și primit bani de la administratorul unei firme pentru a efectua plăți aferente unor contracte publice aflate în derulare.

Potrivit DNA, faptele ar fi avut loc în perioada octombrie 2024 – februarie 2025. Ancheta arată că Eugen Nechita ar fi pretins, cu titlu de mită, suma totală de 200.000 de lei de la administratorul unei societăți comerciale, martor în dosar. Din această sumă, primarul ar fi primit efectiv 90.000 de lei, în trei tranșe, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind efectuarea plăților către firmă.

Procurorii susțin că, în perioada 2023–2024, Primăria Drăgușeni a încheiat cu societatea respectivă mai multe contracte de achiziții publice, în valoare totală de 17.332.556 lei, fără TVA. Contractele vizau lucrări de modernizare a unor drumuri, refacerea unui pod, construirea și dotarea unui centru de zi pentru copii, precum și construirea și operaționalizarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice.

Conform rechizitoriului, sumele de bani ar fi fost pretinse și primite de primar în schimbul îndeplinirii unor acte care intrau în atribuțiile sale legale, precum aprobarea situațiilor de lucrări, verificarea conformității lucrărilor executate și aprobarea efectuării plăților către societatea comercială.

În acest dosar, procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui teren aflat în proprietatea inculpatului, măsură menită să asigure recuperarea eventualului prejudiciu. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Botoșani, cu propunerea menținerii atât a măsurilor preventive, cât și a celor asigurătorii.

Anterior, în luna iunie 2025, procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava dispuseseră punerea în mișcare a acțiunii penale față de Eugen Nechita și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, pentru aceeași infracțiune de luare de mită în formă continuată.