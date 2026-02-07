Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu în dosarul „Mită la RAR”

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de procurorii DNA că ar fi intermediat o mită de peste un milion de lei pentru directorul general al RAR.

Fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, arestat preventiv într-un dosar de corupție, a obținut înlocuirea măsurii cu arestul la domiciliu pentru 30 de zile, după ce Tribunalul București i-a admis cererea. Aceeași măsură a fost dispusă și pentru omul de afaceri implicat în dosar, Cătălin Daniel Bușe.

Cei doi sunt cercetați pentru implicarea într-un act de corupție legat de un acord-cadru de 23 de milioane de lei, destinat mentenanței echipamentelor de verificare tehnică a vehiculelor, care urma să fie reînnoit între Registrul Auto Român (RAR) și societatea administrată de Bușe.

Procurorii DNA susțin că, în perioada septembrie – noiembrie 2025, omul de afaceri ar fi promis directorului general al RAR, cu ajutorul fostului ministru Răzvan Cuc, o mită de 6% din valoarea totală a contractului, plătibilă în tranșe la intervale de 3-5 luni, prima tranșă fiind planificată înainte de sărbătorile de iarnă.

Potrivit anchetatorilor, cei doi inculpați ar fi stabilit mai multe întâlniri și convorbiri cu directorul RAR pentru a influența desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor și semnarea rapidă a contractului, în favoarea firmei administrate de Cătălin Bușe.

Decizia Tribunalului București

„Constată legalitatea măsurii arestării preventive a inculpaților Cătălin Daniel Bușe și Alexandru Răzvan Cuc. (...) Admite cererea și înlocuiește măsura arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, pe o durată de 30 de zile, de la data rămânerii definitive a prezentei încheieri față de inculpații Bușe Cătălin Daniel și Alexandru Răzvan Cuc. (...) Impune inculpaților ca, pe perioada măsurii preventive a arestului la domiciliu, să nu părăsească, fără permisiunea organului judiciar în fața căruia se află cauza, imobilul în care locuiesc, cu excepția prezentării în fața organelor judiciare, la chemarea acestora”, se arată în minuta şedinţei.

Instanța a impus și o serie de obligații specifice: prezentarea la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori sunt chemați, interdicția de a comunica direct sau indirect cu martorii Mihai Alecu, Alina Mihaela Niță, Costel Barbu și Ciprian Constantin Șerban și furnizarea periodică de informații relevante despre mijloacele lor de existență.

Cererea lui Cătălin Bușe privind încuviințarea părăsirii domiciliului a fost respinsă de instanță, astfel că şi el rămâne în arest la domiciliu.

Decizia Tribunalului București poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.