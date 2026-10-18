Radu Miruță, ministrul Apărării, a declarat că cele două drone distruse sâmbătă de Forțele Aeriene Române deasupra Mării Negre ar fi de proveniență rusească și a subliniat că este pentru prima dată când România recurge la o astfel de măsură.

Două drone au pătruns sâmbătă în spațiul aerian al României și au fost doborâte de avioane F-16 Foto: MApN

„Este pentru prima oară când doborâm astfel de drone”, a afirmat ministrul interimar al apărării, duminică, într-o conferință de presă.

Oficialul a explicat că verificările indică faptul că dronele ar proveni din Federația Rusă, însă autoritățile continuă analiza tehnică și operațională pentru stabilirea tuturor detaliilor legate de traseul și misiunea acestora.

„Dacă până acum erau drone pe care le știam foarte bine și care zburau cu 150-170 km pe oră - ați văzut probabil în spațiul public, de două-trei săptămâni, discuții despre drone cu motor turbopropulsor, acele drone care au o rază de 800-900 km și care zboară aproape cu viteza unui avion de vânătoare - zburau cu 450 km pe oră cele de aseară, ceea ce ne duce cu gândul că au fost drone Geran-4, de proveniență rusească, cu turbopropulsor. Este pentru prima oară când doborâm astfel de drone”, a declarat Radu Miruță.

„Nimic din ce s-a muncit până acum nu e în zadar!”

Amintim că două drone au pătruns în spațiul aerian al României și au fost doborâte de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, sâmbătă, 17 octombrie, deasupra apelor teritoriale ale țării. Aeronavele de luptă au fost ridicate de la sol după ce radarele au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor.

Alerta s-a dat după ce radarele au detectat, la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, un grup de ținte aeriene care se deplasau spre sud-vest. Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

„La ora 17:59, prima țintă a pătruns în spațiul aerian național, fiind doborâtă de una dintre aeronavele F-16 la ora 18:01. O a doua țintă a pătruns în spațiul aerian național la ora 18:01 și a fost doborâtă de cealaltă aeronavă F-16 la ora 18:05. Ambele ținte aeriene au fost identificate ca fiind drone și au fost doborâte deasupra apelor teritoriale ale României. ”, a transmis MApN.

Radu Miruță i-a felicitat ulterior pe militarii implicați în misiune și a subliniat că eforturile depuse până acum dau rezultate.

„Două drone aeriene angajate și doborâte acum câteva minute de piloții militari români deasupra Mării Negre, în câteva clipe după ce au intrat ilegal la noi în țară. Prima dronă a intrat în spațiul aerian național la 17:59 și a fost doborâtă în 2 minute la 25km SE de Sulina. Cea de-a doua dronă, în aceeași zonă, a fost angajată și doborâtă la 18:05, la 5 minute după ce a intrat în spațiul aerian național, la 20km E de Sulina. Felicitări, colegi! Nimic din ce s-a muncit până acum nu e în zadar!”, a transmis Radu Miruță, sâmbătă, pe Facebook.