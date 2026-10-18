 Imagini de la bordul avioanelor de luptă, din misiunea în care piloții români au doborât două drone deasupra Mării Negre | adevarul.ro
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Imagini de la bordul avioanelor de luptă, din misiunea în care piloții români au doborât două drone deasupra Mării Negre

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Fotografii realizate de la bordul avioanelor de luptă în timpul misiunii de sâmbătă seară, 17 octombrie, în care piloții români au doborât două drone intrate neautorizat în spațiul aerian al țării, au apărut pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale.

Prima ţintă a fost doborâtă după 2 minute de la intrarea în spaţiul aerian român.
Prima ţintă a fost doborâtă după 2 minute de la intrarea în spaţiul aerian român. Foto: MApN
„Ținte reperate, identificate, angajate și neutralizate! Imagini surprinse în timpul misiunii desfășurate seara trecută de piloții români pentru neutralizarea celor două drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc. Militarii Armatei României sunt la datorie, în fiecare zi, pentru siguranța noastră”, a transmis MApN alături de fotografii.
interceptare drona România 02 foto MApN jpg
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interceptare drona România 02 foto MApN jpg Foto: MApN

Alerta s-a dat sâmbătă după-amiază, după ce radarele au detectat, la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, un grup de ținte aeriene care se deplasau spre sud-vest. Două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 17:43.

Potrivit MApN, prima dronă a pătruns în spațiul aerian național la ora 17:59, iar unul dintre piloți a doborât-o două minute mai târziu, la 18:01. La aceeași oră a intrat și a doua dronă, pe care pilotul celuilalt F-16 a doborât-o la 18:05. Ambele intervenții au avut loc deasupra apelor teritoriale ale României, în Marea Neagră.

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