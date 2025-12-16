search
Marți, 16 Decembrie 2025
Ministrul Justiției le cere magistraților să vorbească deschis despre abuzuri: „Nu este suficient să acuzi, trebuie să și probezi, să vii cu elemente concrete”

Publicat:

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, îi îndeamnă pe magistrați să aibă curajul „să spună lucrurilor pe nume” și să vină cu dovezi concrete, în contextul scandalului din justiție declanșat de documentarul Recorder, publicat săptămâna trecută.

Marinescu îi îndeamnă pe magistrați să aibă curaj. FOTO: Adevărul/Daniel Guță
Marinescu îi îndeamnă pe magistrați să aibă curaj. FOTO: Adevărul/Daniel Guță

Radu Marinescu a afirmat că, de la preluarea mandatului, nu a primit nicio sesizare oficială din partea magistraților privind abuzuri sau persecuții în sistemul judiciar, așa cum sunt descrise în documentarul „Justiție Capturată”.

„Problemele ridicate în materialul Recorder, despre abuzuri concrete asupra unor judecători sau procurori anume, nu au fost discutate în mod evident la momentul la care noi constituiam acea coaliție. La Ministerul Justiției, de când sunt ministru, nu am primit niciodată vreo sesizare a vreunui magistrat, care să-mi aducă la cunoștință că ar fi victima unor abuzuri, unor persecuții, pentru faptul că gândește diferit sau pentru că are o anumită viziune sau pentru faptul că expune disfuncționalități ale sistemului. N-am primit nici măcar sesizări ale magistraților care să-mi vorbească de disfuncționalități, ca să am astfel de repere concrete”, a declarat ministrul, marți dimineață, într-un interviu la RFI.

Întrebat de realizatorul emisiunii dacă magistraților le-a fost teamă de repercusiuni, Radu Marinescu a admis că în spațiul public se vorbește de mult timp despre astfel de abuzuri, însă a subliniat că obiectivul său este stoparea acestora.

„Eu aș vrea să punem capăt tuturor abuzurilor. Nu știu dacă le-a fost frică sau nu”, a spus ministrul Justiției.

Totodată, Radu Marinescu le-a transmis magistraților că simpla acuzație nu este suficientă și că este nevoie de probe clare.

„Mesajul meu direct către magistrați este: dacă aveți inamovibilitate, conform legii, dacă aveți curajul să judecați dosare grele, dosare importante și trebuie să-l aveți, pentru că asta este menirea magistratului în statul de drept, cu siguranță că trebuie să aveți și curajul să spuneți lucrurilor pe nume, să veniți cu elementele concrete, pentru că magistrații și juriștii știu foarte bine că nu este suficient să acuzi, ci trebuie să și probezi, să vii cu elemente concrete, îi rog să vină cu toate elementele concrete, pentru a putea să le cunoaștem și să soluționăm tot ce este de soluționat în Justiție”, a subliniat acesta.

Întrebat unde ar trebui să fie depuse astfel de sesizări, ministrul Justiției a explicat că magistrații pot apela la mai multe instituții.

„Să se adreseze organelor de cercetare penală. Magistrații care au cunoștințe despre abuzuri să le semnaleze și le pot semnala inclusiv public, evident, să le semnaleze organismelor care investighează aceste chestiuni disciplinare și este Inspecția Judiciară, organism independent, potrivit legii și nouă, ca Minister al Justiției, dacă doresc să ne aducă la cunoștință, ca apoi să fim o voce care să susțină combaterea unor astfel de abuzuri”, a precizat Radu Marinescu.

Documentarul, publicat de Recorder pe 9 decembrie, prezintă probleme legate de funcționarea sistemului judiciar din România. În cadrul investigației au fost intervievați mai mulți magistrați, printre care procurorul militar Liviu Lascu, fostul șef al DNA Crin Bologa, judecătorul Laurențiu Beșu, precum și o procuroare DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub protecția anonimatului.

După publicarea documentarului, mii de persoane au ieșit în stradă timp de cinci zile consecutive, în București și în alte orașe din țară.

În acest context, președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații care doresc să semnaleze probleme de integritate din sistemul judiciar la o discuție „fără limită de timp” la Palatul Cotroceni, programată pentru data de 22 decembrie.

