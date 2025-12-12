Video A treia zi de proteste după dezvăluirile din documentarul Recorder. Oamenii cer independența justiției și demisia responsabililor

Pentru a treia seară consecutiv, oamenii au ieșit în stradă, nemulțumiți de dezvăluirile din documentarul Recorder despre problemele sistemice din justiție. Protestatarii cer independența reală a justiției, dar și demisia sau demiterea celor considerați responsabili pentru presiunile semnalate de magistrați.

Aproximativ 4.000 de oameni s-au adunat vineri seară în Piața Victoriei. Protestul a început în jurul orei 18.30.

Manifestanții strigă „Demisia”, iar vizate sunt atât șefa ÎCCJ, cât și ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției.

Totodată, manifestanții au strigat „Respect, Raluca” și au aplaudat-o pe judecătoarea Raluca Moroșanu care și-a arătat solidaritatea față de judecătorul Laurențiu Beșu.

Peste 500 de magistrați au semnat până vineri o scrisoare publică de solidaritate cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, care au vorbit public despre presiuni, abuzuri și disfuncționalități în instanțe. Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, s-a alăturat celor peste 500 de magistrați.

Sunt proteste și în alte mari orașe ale țării, cum ar fi Cluj și Iași.

„Ne exprimăm public solidaritatea cu magistraţii care au avut curajul de a sesiza problemele şi presiunile din sistemul de justiţie”, transmit magistrații în scrisoarea publicată joi. Ei reclamă disfuncționalități uriașe și cer o reformă reală și onestă a sistemului de justiție.

Demersul a venit după ce Raluca Moroșanu, judecător la Curtea de Apel București, a intervenit neașteptat înaintea conferinței de presă organizate de conducerea instanței, spunând că susține integral declarațiile colegului său Laurențiu Beșu din documentarul Recorder. Moroșanu a descris o atmosferă „toxică și încordată” la nivelul instanței și a reclamat „teroare” prin acțiuni disciplinare.

Ulterior, președinta Curții de Apel București, Liana Arsenie, a declarat că solicită verificarea tuturor acuzațiilor formulate. Arsenie a afirmat și că „legea nu se schimbă în stradă prin manipulare”.