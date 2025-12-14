search
Video Marș pentru Justiție, în a cincea seară de proteste în București. Sute de manifestanți au pornit spre Piața Victoriei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Câteva sute de participanţi la marşul "Împreună pentru Justiţie" au pornit, duminică, din Piaţa Universităţii către Piaţa Victoriei.

Este a cincea seară de proteste în Capitală FOTO Inquam Photos Octav Ganea
Este a cincea seară de proteste în Capitală FOTO Inquam Photos Octav Ganea

Protestatarii au început să se strângă la Fântâna de la Universitate după ora 17:00, potrivit Agerpres.

Coloana de manifestanţi este deschisă de câţiva protestatari care poartă două pancarte albe de mari dimensiuni inscripţionate cu mesajele "Justiţie fără telefoane" şi "Când Savonea salvează corupţii, noi salvăm Justiţia".

Sursa: Facebook / Dan Mihai Balanescu

Alte pancarte, răsfirate în mulţimea care scandează "Justiţie, nu corupţie", au texte ca: "Toţi pentru justiţie", "Justiţie capturată, /O vrem eliberată", "Justiţia asigură protecţie pentru corupţi", "Justiţie independentă".

INSTANT PROTEST JUSTITIE MARS 04 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
Imaginea 1/4: INSTANT PROTEST JUSTITIE MARS 04 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
INSTANT PROTEST JUSTITIE MARS 04 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
INSTANT PROTEST JUSTITIE MARS 01 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
INSTANT PROTEST JUSTITIE MARS 03 INQUAM Photos Octav Ganea jpg
INSTANT PROTEST JUSTITIE MARS 02 INQUAM Photos Octav Ganea jpg

Protestarii cer demisia preşedintei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea, a ministrului Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, şi a procurorului şef al DNA, Marius Voineag.

Aceasta este a cincea seară consecutiv în care oamenii ies în stradă pentru a susţine independenţa justiţiei.

