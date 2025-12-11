search
Joi, 11 Decembrie 2025
Nicușor Dan invită la discuții magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție

0
0
Publicat:

Președintele Nicușor Dan a transmis joi, 11 decembrie, că invită magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție, pe 22 decembrie. 

Președintele Nicușor Dan/FOTO: X
Președintele Nicușor Dan/FOTO: X

Acesta a transmis pe Facebook că, atunci când „200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase.”

De aceea, președintele a transmis că îi invită pe toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00.

Înscrierile se pot face la adresa procetatean@presidency.ro.

„Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa colegis@presidency.ro. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți”, adaugă șeful statului.

Nicușor Dan anunță că toată săptămâna 15–19 decembrie este plecat din țară pentru formate multilaterale și vizite bilaterale confirmate cu mult timp înainte.

Judecătoarea Sorina Mărinaș a anunțat, joi, pe Facebook, că mai mulți magistrați (178 la număr), în activitate sau ieșiți la pensie, și-au arătat solidaritatea față de judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu.  

„Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări.

Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție”, transmite judecătoarea pe Facebook.

„Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială”, adaugă judecătoarea.

De aceea, adaugă aceasta, „justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului.”

Judecătoarea a publicat lista cu toți cei care și-au declarat până acum solidaritatea, adăugând că, zilele următoare, va informa public cu privire la actualizarea listei si a măsurilor propuse.

Și Asociația „Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” (AMASP) a anunțat pe rețelele de socializare că „își reafirmă solidaritatea cu magistrații care înțeleg să denunțe public toate situațiile în care independența lor este pusă în pericol.”

Curtea de Apel București a organizat o conferință de presă

Curtea de Apel Bucureşti a organizat o conferință de presă, joi, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder.

Conferința a început cu acuzațiile lansate de o judecătoare de la secția penală a Curții de Apel București, care a acuzat o atmosferă încordată. 

Liana Arsenie, președintele Curţii de Apel Bucureşti, a declarat la rândul său: „Suntem aici pentru a atrage atenția asupra gravității situației. Apel la comunitatea media să verifice faptele. Cerem public organismelor abilitate să procedeze la verificarea tuturor acuzațiilor formulate.

Am învățat cu toții că justiția se realizează prin Înalta Curte și celelalte instanțe. Legea nu se schimbă în stradă prin minciuni.

Cea mai gravă mistificare e legată de alegațiile privind direcționarea dosarelor.

