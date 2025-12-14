search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Judecătoarea Raluca Moroșanu, noi declarații despre situația din justiție. „Nu pensiile speciale sunt problemele reale ale Justiției”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Raluca Moroșanu, judecătoare la Curtea de Apel București, lansează acuzații la adresa actualei conduceri a instanței, într-un interviu acordat Recorder. Magistrata susține că independența judecătorilor este afectată, că deciziile se iau netransparent.

FOTO Inquam Photos / Gyozo Baghiu
FOTO Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Judecătoarea a povestit cum a decis sǎ iasă public în conferința organizată de conducerea Curții de Apel București pentru a reclama nereguli la aceasta instanță, în condițiile în care au existat voci care au susținut cǎ ar fi fost o acțiune organizată împreună cu jurnaliștii Recorder.

„Sincer, am văzut negru în fața ochilor. Cu alte cuvinte, dumnealor ne cheamă să îi susținem, suntem chemați să îi susținem pe cei care ne, cum spuneam, terorizează. (..) În acel moment, m-am gândit, uite ce fac ăștia, fac o conferință de presă exact ca Ceaușescu în 21 decembrie. Și atunci m-am gândit dacă n-ar fi momentul să fac ceva care să fie văzut de toată lumea”.

„Nu pensiile sunt problema reală a Justiției”

Judecătoarea Raluca Moroșanu a declarat că a fost singurul magistrat care a votat împotriva dezavuării proiectului de lege privind pensiile magistraților, explicând că este o luptă pierdută și că altele sunt adevăratele probleme ale Justiției.

Am votat împotriva protestului față de acest proiect pentru un motiv foarte simplu: când constați că vei pierde și îți dai seama că inevitabil vom pierde aceste pensii de serviciu, mai bine renunți elegant la ceea ce nu mai poți câștiga și te concentrezi pe problemele reale ale Justiției”, a spus judecătoarea.

Potrivit acesteia, pensiile speciale nu sunt problemele reale a justiției, ci dificultățile cu care se confruntă zilnic magistrații: „Problemele reale sunt volumul de muncă, lipsa de personal, legislația care se schimbă permanent, lipsa infrastructurii. Nu avem săli de judecată. Cum să dai termene când ai sală doar de două ori pe lună? Cum să soluționezi dosare când ai zeci de alte obligații și sute de cauze?”, a explicat Moroșanu.

De ce crede că vor dispărea pensiile speciale

Judecătoarea susține că pensiile de serviciu vor dispărea inevitabil, din motive economice.

Nu vor mai putea fi susținute financiar de stat. Este o problemă la nivel mondial. În toată Europa se discută despre creșterea vârstei de pensionare. Cred că în 5–10 ani nu vor mai exista deloc pensii de serviciuMai bine menținem salarii mari, pentru că se muncește enorm și oamenii chiar le merită. Să reducem volumul de muncă, să facem condiții decente pentru judecători”, a adăugat ea.

Judecătoarea a subliniat că teama reală a magistraților nu este creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani, ci perspectiva de a rămâne încă două decenii într-un sistem suprasolicitant.

Colegi care îmi spun: «Nu pot să mai stau 19 ani aici. Nu o să rezist. Mă îmbolnăvesc. Este o tortură». Asta îi sperie cel mai tare

Ea a dezvăluit că ar fi putut ieși la pensie de acum doi ani, cu o pensie mai mare decât salariul, dar a refuzat, considerând că pensionarea timpurie este „o capcană”.

La 50 de ani ai o speranță de viață de 25 de ani. Nu știi cât vor mai valora banii peste 25 de ani. Trebuie să gândim în perspectivă și să găsim alte soluții economice, inclusiv posibilitatea de a economisi din salarii”, spune Raluca Moroșanu.

Citește și: Judecătoarea care a acuzat că magistrații sunt „terorizați cu acțiuni disciplinare” ar fi vizată de o cercetare disciplinară

Documentarul „Justiție capturată”, momentul declanșator

Judecătoarea a mai spus că afirmațiile colegului său Laurențiu Beșu, prezentate în documentarul „Justiție capturată”, reflectă realitatea din interiorul instanței și au determinat-o să reacționeze public.

„Era perfect adevărat”, a spus Moroșanu, explicând că acela a fost momentul în care a realizat că trebuie să intervină.

Potrivit acesteia, frica persistă în rândul multor magistrați: „Colegilor mei le este în continuare frică și cred că trebuie să fac ceva. Dacă tot am început primul pas, cred că ar fi bine să continui”.

Puterea, concentrată la vârful instanței

Raluca Moroșanu susține că modificările legislative adoptate în 2022 au dus la o concentrare excesivă a puterii în mâinile conducerii instanțelor, în special la Curtea de Apel București.

„Modificările legislative survenite în anul 2022” au creat, în opinia sa, un sistem în care „cam toată puterea este în mâna președintelui instanței”.

Ea a subliniat că, spre deosebire de anii anteriori, judecătorii nu mai sunt consultați și nu mai au acces la deciziile conducerii: „Nu ni se comunică hotărârile colegiului de conducere, habar n-avem ce se discută și ce decizii se iau acolo. Planificările sunt modificate fără să ne fie adus la cunoștință”.

În acest context, Raluca Moroșanu a făcut o comparație dură: „Practic, suntem, ce să vă spun, niște angajați ai unui SRL, unde patronul stabilește ce vrea el și noi trebuie să ne supunem”.

Suspiciuni privind influențarea dosarelor

Întrebată dacă mutările de judecători pot avea legătură cu influențarea unor cauze, magistrata a răspuns afirmativ.

„Da”, a spus aceasta, oferind exemplul unui coleg: „Nu este posibil – și vorbesc de domnul Cătălin Pavel – ca un om să intre în ședință să audieze martori o lungă perioadă de timp, și mulți martori, și pe urmă să fie schimbat de pe o zi pe alta”.

Aceasta a relatat că, în cadrul unor seminare, li s-ar fi transmis constant ideea de a manifesta înțelegere față de inculpați: „Ni se tot spune că trebuie să fim oameni. Doamna Arsenie așa, că trebuie să fim oameni, să fim oameni, să înțelegem problemele inculpaților”.

Citește și: Autorii petiției „Recorder”, acuzați de colegi că deturnează scopul semnăturilor. „Nu e corect să se arunce cu astfel de acuzații nefondate”

Un exemplu invocat a fost un seminar dedicat evaziunii fiscale: „Cam 90% ni s-a explicat cum trebuie să achităm noi inculpații pentru evaziune fiscală”.

Potrivit magistratei, președinta Curții de Apel București ar fi intervenit personal: „Doamna Arsenie a venit personal să ne spună în cadrul acestui seminar că evaziunea fiscală de fapt nu prea există așa, în general”.

Aceasta ar fi transmis că condamnarea penală ar trebui să fie o soluție de ultimă instanță: „Ar trebui să fie ultima soluție condamnarea inculpaților pentru evaziune fiscală, că ar trebui să se găsească alte alternative la penal”, iar răspunderea administratorilor ar trebui să fie, în cele mai multe cazuri, „de ordin civil, nu de ordin penal”.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
digi24.ro
image
Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
gandul.ro
image
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
mediafax.ro
image
Se încheie o eră în handbalul feminin! La 45 de ani, cel mai bun portar din istorie s-a retras după o nouă medalie de aur
fanatik.ro
image
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
libertatea.ro
image
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
De nicăieri, Gigi Becali a lansat atacul: ”Mi-aș dori un Băsescu președinte. El are toată vina pentru ce s-a întâmplat”
digisport.ro
image
Eminența cenușie din spatele lui Donald Trump: Învie ”Doctrina Monroe” și se produce ruptura față de Europa
stiripesurse.ro
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
antena3.ro
image
Un alt oraș din Europa oferă până la 30.000 de euro celor care aleg să se mute acolo. Totul, cu o condiție
observatornews.ro
image
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării a fost vandalizată! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Se schimbă regulile auto în mai multe țări europene. Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină când conduci în Ungaria, Cehia sau Spania
playtech.ro
image
Gafă impardonabilă la VAR în Dinamo – Metaloglobus: „centralul”, chemat eronat la monitor! Ce spune regulamentul
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
”Super gripa” a ajuns în România. Care este primul simptom
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Dezastru total pentru angajaţi şi pensionari. Anunţul apocaliptic făcut de Bolojan pentru 2026
romaniatv.net
image
Tranzitele lui Venus și Jupiter. Cine atrage prosperitate înainte de sărbători
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Scandal uriaș în Corbeanca. Copiii primesc mâncare de la firma consiliului local la un preț peste lege. Părinții, obligați să semneze contracte. Firma a funcționat fără autorizație de catering: „Își bat joc de copii”
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Filmul din 2024 care a cucerit publicul din România. Se află în topul preferințelor de pe Netflix de două săptămâni
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 5 zodii care vor renaște după Crăciun. Au karma de partea lor și îsi schimbă destinul
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone

OK! Magazine

image
S-au certat iar? Regina Mary a plecat singură în Kenya, iar Regele Frederik nu pare să-i fi simțit lipsa

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică