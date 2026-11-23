Ministrul Dezvoltării, Marcel Alexandru Stoica, a anunțat că 429 de unități administrativ-teritoriale (UAT) cu cel mult 1.500 de locuitori sunt vizate de proiectul unificării voluntare a localităților. Potrivit acestuia, 80% dintre aceste comunități nu se mai pot susține financiar, iar comasarea ar putea genera economii de peste 250 de milioane de lei, dacă sunt luate în calcul doar cheltuielile aparatului administrativ.

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Oficialul a vorbit despre reforma administrativă luni, unde a explicat că localitățile cu populație redusă reprezintă o prioritate în procesul de reorganizare.

„Proiectul unificării voluntare se adresează celor 429 de UAT-uri cu o populație de până la 1.500 de locuitori. Eu de proiectul acesta mă ocup. Ele sunt prioritare. Aici avem dezavantajul cel mai mare, pentru că 80% dintre aceste localități nu se mai pot susține. Am tratat cu prioritate”, a declarat ministrul, pentru Antena 3 CNN.

Marcel Alexandru Stoica a precizat că reforma este structurată în mai multe etape. Prima presupune unificarea voluntară a localităților, în timp ce etapa următoare vizează comasarea județelor și este coordonată de Dragoș Benea.

„Nu sunt mai multe proiecte, sunt mai mult etape. Este etapa întâi, care este unificarea benevolă, și etapa a doua, unde coordonator este Dragoș Benea. Dumnealui va veni cu toate datele când le va avea exact”, a explicat acesta.

Ministrul a mai anunțat că ordonanța privind unificarea voluntară a fost deja pusă în transparență decizională, iar autoritățile așteaptă propuneri din partea primarilor.

În acest context, Stoica a vorbit și despre situația comunei Pănătău din județul Buzău, unde primar este tatăl său. Localitatea are 2.070 de locuitori și se află în apropierea orașului Pătârlagele.

„Sunt discuții de genul acesta: localitatea tatălui meu, Pănătău, are 2.070 de locuitori. Noi suntem foarte aproape de orașul Pătârlagele. Noi oricum beneficiem de serviciile publice de aici”, a declarat ministrul.

Ministrul Dezvoltării a explicat că valoarea exactă a economiilor rezultate în urma comasării nu poate fi stabilită deocamdată. Calculele vor putea fi făcute după ce se va cunoaște numărul localităților care vor accepta voluntar unificarea.

„Trebuie să vedem exact cine se comasează, cine vrea voluntar. Vorbim în etapa aceasta. Atunci vom vedea ce economii se vor face exact. Până nu vedem câte localități se comasează voluntar, nu putem să facem calcule exacte. Dacă vorbim numai de aparatul funcțional, sunt peste 250 de milioane de lei”, a afirmat Marcel Alexandru Stoica.

Întrebat dacă ia în calcul demisia în cazul în care doar câteva comunități vor accepta propunerea, ministrul a spus că intenționează să meargă în țară pentru a le explica primarilor și locuitorilor avantajele reorganizării.

Printre beneficiile invocate se numără și reducerile de impozite pentru clădiri și terenurile intravilane.

„Eu îmi doresc să conving, de aceea voi merge în țară să conving, să explic beneficiile, reducerile oamenilor la impozitele pe clădiri și pe terenul intravilan. Să vedem ce se întâmplă exact, să vedem cine face unificarea benevolă și vom lua o decizie. Să închidem toate etapele și putem să vorbim”, a mai declarat ministrul.