Frații Dragoș și Adrian Pavăl, care au pornit în afaceri cu un mic magazin în Bacău, au ajuns printre cei mai bogați români și controlează astăzi afaceri în mai multe domenii. Pe lângă rețeaua Dedeman, cei doi au preluat Carrefour România și au investit în clădiri de birouri, hoteluri și magazine din străinătate. Dezvoltarea afacerilor lor se vede și în cel mai recent clasament al celor mai mari companii din Europa de Sud-Est, unde Dedeman a urcat pe locul 20, cu venituri de peste 2,6 miliarde de euro în 2025.

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, se numără printre miliardarii lumii. Foto: arhivă

Povestea celor doi antreprenori a început în 1992, când au deschis primul magazin în Bacău. În anii următori, afacerea s-a dezvoltat treptat, iar Dedeman a devenit una dintre cele mai cunoscute rețele de bricolaj din România.

Potrivit clasamentului SEE TOP 100, realizat de SeeNews pe baza rezultatelor financiare din 2025, Dedeman a urcat două poziții față de ediția precedentă. Veniturile companiei au crescut cu 7,41%, până la 2,61 miliarde de euro.

Profitul net a coborât ușor în euro, de la 329,1 milioane la 320,7 milioane, dar în lei a rămas aproape neschimbat, la aproximativ 1,64 miliarde de lei, potrivit datelor financiare raportate la Ministerul Finanțelor.

Dedeman ocupă și locul nouă în clasamentul celor mai profitabile companii din Europa de Sud-Est.

Frații Pavăl, printre cei mai bogați români

Dezvoltarea Dedeman și investițiile realizate în ultimii ani i-au adus pe cei doi frați în clasamentul celor mai bogați oameni din lume.

Potrivit ediției Forbes 2026, Dragoș Pavăl are o avere estimată la 2,2 miliarde de dolari și ocupă locul 1.913 la nivel mondial. În clasamentul românilor incluși în top, acesta se află pe poziția a patra.

Fratele său, Adrian Pavăl, ocupă locul cinci între românii din clasament, cu o avere estimată la 1,5 miliarde de dolari. La nivel mondial, acesta se află pe locul 2.600.

Împreună, averile celor doi sunt estimate de Forbes la aproximativ 3,7 miliarde de dolari.

Înaintea lor, în clasamentul românilor din 2026, se află antreprenorii din tehnologie Ion Stoica și Matei Zaharia, fiecare cu averi estimate la cinci miliarde de dolari, și omul de afaceri Ion Țiriac, cu 2,4 miliarde de dolari.

De la Dedeman la preluarea Carrefour România

Una dintre cele mai importante investiții ale fraților Pavăl a fost preluarea operațiunilor Carrefour din România.

Tranzacția a fost anunțată în februarie 2026 și finalizată pe 30 iunie, după obținerea aprobărilor necesare, potrivit comunicatului oficial al grupului francez.

Valoarea întreprinderii luată în calcul pentru această tranzacție a fost de 823 de milioane de euro.

La momentul anunțării tranzacției, Carrefour opera în România 478 de magazine, dintre care 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de unități discount.

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Dimensiunea afacerii se vede și în clasamentul SEE TOP 100. Carrefour România SA ocupă locul 18, cu venituri de 2,81 miliarde de euro în 2025.

Compania a încheiat însă anul cu pierderi. Potrivit situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, Carrefour România SA a avut o cifră de afaceri de aproximativ 14,18 miliarde de lei, în creștere cu 13,1%, dar a raportat o pierdere netă de 64,4 milioane de lei. Cu un an înainte, înregistrase un profit de 52,5 milioane de lei.

Rezultatele sunt cele din 2025, înainte de preluarea de către familia Pavăl, și se referă la societatea Carrefour România SA, nu la toate companiile din grup.

Dedeman a trecut granița și a ajuns în Grecia

Frații Pavăl au început să își extindă afacerile și în afara României. În iulie 2025, Pavăl Holding a anunțat cumpărarea rețelei Praktiker Hellas din Grecia, prima investiție internațională a grupului în domeniul magazinelor de bricolaj.

Rețeaua avea la momentul achiziției 17 magazine, o platformă de vânzări online și peste 1.200 de angajați, potrivit comunicatului Pavăl Holding.

Magazinele au intrat ulterior într-un proces de transformare sub brandul Dedeman Hellas.

Extinderea a fost însoțită și de investiții în spații de depozitare. Potrivit informațiilor publicate de compania grecească Premia Properties, Dedeman Hellas a cumpărat un centru logistic din Salonic, cu o suprafață de aproximativ 24.700 de metri pătrați, pentru 17 milioane de euro.

În septembrie 2025, Dedeman a anunțat că pregătește și intrarea pe piața din Republica Moldova, unde intenționează să deschidă un magazin.

Investiții în clădiri de birouri și hoteluri din străinătate

În 2022, grupul a cumpărat de la CA Immo un portofoliu de șapte clădiri de birouri din București, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 377 de milioane de euro. Proprietățile aveau o suprafață totală disponibilă pentru închiriere de circa 165.000 de metri pătrați.

Printre investițiile realizate anterior se numără complexul The Bridge din București și clădirile The Office din Cluj-Napoca.

Potrivit informațiilor prezentate pe site-ul Pavăl Holding, în portofoliul grupului se mai află Dacia One, U Center și Ethos House, toate situate în Capitală.

Printre proprietățile din portofoliul grupului se numără Grand Hotel Gardone, de pe malul lacului Garda din Italia, și Waldhaus Flims Wellness Resort din Elveția.

Dedeman, printre cele mai profitabile companii din regiune

Cel mai recent clasament SEE TOP 100 arată dimensiunea la care a ajuns Dedeman în raport cu alte companii din Europa de Sud-Est.

Cu venituri de 2,61 miliarde de euro, compania ocupă locul 20 în regiune, iar profitul net de 320,7 milioane de euro o plasează pe poziția a noua în clasamentul celor mai profitabile firme.

În același clasament, Carrefour România SA, preluată de familia Pavăl în 2026, se află pe locul 18 după venituri.