Ministerul Justiției demarează reorganizarea Administrației Penitenciarelor și a Direcției de Probațiune

Ministerul Justiţiei a anunţat marţi că la nivelul instituţiei a fost constituit un Grup de lucru pentru reorganizarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) şi a Direcţiei Naţionale de Probaţiune (DNP).

Radu Marinescu, ministrul Justiției Foto: Inquam Photos

Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, ministrul Radu Marinescu a condus marţi o şedinţă de lucru dedicată aplicării măsurilor prevăzute în Programul de guvernare – Secţiunea Justiţie, cu accent pe reorganizarea celor două instituţii.

În cadrul întâlnirii, ministrul Justiţiei a subliniat necesitatea accelerării demersurilor pentru realizarea reformei instituţionale, cu stabilirea unor termene clare şi a unor responsabilităţi concrete pentru structurile implicate, menţionează sursa citată.

„Astfel, la nivelul Ministerului Justiţiei a fost constituit Grupul de lucru pentru analizarea cadrului normativ şi administrativ necesar reorganizării DNP în cadrul ANP, cu misiunea de a identifica modificările legislative şi măsurile administrative necesare şi de a formula propuneri concrete privind cadrul juridic, organizatoric şi funcţional al reorganizării. Activitatea grupului de lucru va include evaluarea implicaţiilor juridice, administrative, bugetare şi operaţionale ale procesului, analizarea impactului asupra structurilor organizatorice şi a repartizării atribuţiilor, precum şi identificarea măsurilor necesare în domeniul resurselor umane, al resurselor materiale şi al procedurilor de lucru. Totodată, vor fi stabilite etapele de implementare, responsabilităţile structurilor implicate şi calendarul măsurilor propuse”, se precizează în comunicat.

Din grupul de lucru fac parte reprezentanţi ai structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune, iar termenul stabilit pentru finalizarea analizei şi prezentarea raportului către conducerea Ministerului Justiţiei este 1 decembrie, transmite MJ.

Totodată, ministerul arată că în şedinţă au fost discutate şi măsuri privind dezvoltarea infrastructurii penitenciare, digitalizarea activităţilor şi echilibrarea schemelor de personal, un obiectiv prioritar reprezentând crearea a cel puţin 500 de noi locuri de detenţie până la finalul anului 2026, cu respectarea integrală a standardelor europene aplicabile.

De asemenea, ministrul Justiţiei a dispus urgentarea demersurilor pentru implementarea monitorizării electronice a deţinuţilor, în vederea accelerării măsurilor necesare operaţionalizării acestui sistem, cu respectarea cadrului legal aplicabil.