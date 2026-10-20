 Statul trebuie să plătească aproape 5 miliarde de lei magistraților. Radu Marinescu caută o soluție | adevarul.ro
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Statul trebuie să plătească aproape 5 miliarde de lei magistraților. Radu Marinescu caută o soluție

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Ministrul propus la Justiție, Radu Marinescu, a declarat marți că Guvernul trebuie să achite restanțele salariale ale magistraților, în condițiile în care există hotărâri judecătorești definitive în acest sens. El a precizat că autoritățile vor discuta cu Ministerul Finanțelor și cu cei care solicită plata sumelor pentru a identifica o soluție care să nu afecteze echilibrul bugetar.

Ministrul propus la Justiție, Radu Marinescu.
Ministrul propus la Justiție, Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos

Declarațiile au fost făcute la finalul audierilor din Parlament, unde Marinescu a fost întrebat cum va aborda atât problema indexării pensiilor magistraților, cât și plata drepturilor salariale restante.

Radu Marinescu a explicat că Ministerul Justiției nu este ordonator de credite și că trebuie stabilite clar competențele instituției înainte de a interveni în această problemă. El a descris situația preluată de noul Guvern drept una dificilă, după o perioadă îndelungată de interimat.

„Suntem un guvern care preluăm o misiune foarte dificilă. După un interimat aproape permanentizat, trebuie să reglăm foarte multe probleme care au apărut în această perioadă”, a afirmat ministrul propus, potrivit News.ro.

Marinescu a subliniat că hotărârile judecătorești definitive trebuie respectate, însă plata sumelor restante trebuie gestionată cu responsabilitate financiară.

„Există niște datorii în momentul de față. Există niște hotărâri judecătorești definitive, mecanismul statului de drept spune că hotărârile trebuie să fie executate. În consecință, există o problemă de a se plăti aceste datorii”, a declarat acesta.

Ministrul propus a precizat că vor avea loc discuții în Guvern, cu Ministerul Finanțelor și cu creditorii, pentru identificarea unei formule de plată care să nu dezechilibreze bugetul.

„O să discutăm orice fel de formulă care să nu ne dezechilibreze financiar, pentru că, repet, vine iarna, e un moment foarte dificil. Trebuie să avem responsabilitate financiară maximă. Dar în niciun caz nu putem să ignorăm […] hotărârile definitive, indiferent pentru cine sunt”, a mai spus Radu Marinescu.

Pe 15 octombrie, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul Guvernului împotriva sentinței Curții de Apel București, prin care Executivul era obligat să asigure integral fondurile necesare achitării restanțelor salariale ale magistraților.

Decizia instanței supreme menține obligația stabilită de Curtea de Apel București, în contextul în care autoritățile trebuie să găsească resursele pentru plata drepturilor restante.

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