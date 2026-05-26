Microbuz școlar lovit de tren, în Belgia, deși barierele erau coborâte. Doi copii şi doi adulţi au murit în urma impactului devastator

Un microbuz școlar în care se aflau şapte copii a fost lovit de un tren în Belgia. Doi copii şi doi adulţi au murit în urma impactului, iar autoritățile investighează cum s-a produs accidentul, în condițiile în care barierele erau coborâte în momentul coliziunii.

Un grav accident feroviar produs în Belgia marţi, 26 mai, a dus la moartea a cel puțin patru persoane, după ce un microbuz școlar a fost lovit de un tren la o trecere la nivel cu calea ferată din localitatea Buggenhout, situată la nord de Bruxelles, în provincia Flandra de Est.

Potrivit news.sky, microbuzul se afla pe pasajul de trecere în momentul în care a fost izbit de tren. Reprezentanți ai companiei responsabile de infrastructura feroviară au precizat că barierele erau coborâte, iar semaforul indica roşu.

În microbuzul şcolar se aflau nouă persoane: un șofer, un însoțitor și șapte copii, majoritatea de vârstă gimnazială. Copiii erau elevi ai unei școli destinate celor cu nevoi speciale, ceea ce face ca tragedia să aibă un impact emoțional cu atât mai puternic în comunitate.

Autoritățile au confirmat că patru persoane și-au pierdut viața în urma impactului. Este vorba despre doi copii, șoferul microbuzului și însoțitorul grupului.

„Coliziunea a avut loc la ora 08:08. Imaginile arată că barierele erau coborâte, iar semafoarele erau roșii. Cum s-a putut întâmpla accidentul, nu știm. Poliția și Parchetul trebuie să investigheze acest lucru”, a declarat un reprezentat al companiei de căi ferate din Belgia, precizând şi faptul că accidentul s-a produs la aproximativ un kilometru de gară, iar trenul era deja în proces de frânare în momentul impactului.

Cercetările care urmează să stabilească împrejurările exacte în care a avut loc accidentul sunt în plină desfăşurare.