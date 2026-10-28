Surpriză neplăcută pentru 19 elevi și două profesoare, plecați în excursie în Neamț. Şoferul microbuzului era băut

Șoferul unui microbuz care transporta 19 elevi și două cadre didactice într-o excursie a fost prins băut la volan, în Târgu-Neamț. În urma controlului, bărbatul a rămas fără permis, iar pentru ca grupul să își poată continua drumul a fost nevoie de un alt transportator.

Şoferul microbuzului cu elevi plecaţi în excursie era băut. Foto: monitorulneamt

O excursie în cadrul căreie 19 elevi și două cadre didactice urmau să viziteze câteva obiective turistice din județul Neamț a început cu o surpriză neplăcută. Microbuzul în care se aflau a fost oprit de polițiști, iar verificările au scos la iveală faptul că şoferul care îi transporta se urcase băut la volan, potrivit presei locale.

Microbuzul circula pe ruta Roman - Târgu-Neamț - Farcașa.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, polițiștii au oprit vehiculul marţi, 27 octombrie, în jurul orei 11:23, pe strada 1 Decembrie 1918, în cadrul verificărilor privind transportul rutier de elevi, organizate în perioada vacanței școlare.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,16 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru abaterea constatată, șoferul a fost amendat cu 1.946,25 de lei și a rămas fără permis de conducere pentru 90 de zile.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Neamț, o altă societate a preluat transportul celor 19 elevi și al celor două cadre didactice, astfel încât grupul să își poată continua programul.