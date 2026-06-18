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Manageri, medici și asistenți din Ploiești, suspectați că au decontat consultații fictive. Prejudiciul, estimat la 2,5 milioane lei

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Procurorii DIICOT Ploiești investighează un amplu dosar de fraudă în sistemul medical privat, în care 17 persoane – manageri, medici și asistenți ai unei clinici din Ploiești – sunt suspectate că ar fi decontat consultații fictive la Casa de Asigurări de Sănătate Prahova.

Anchetatorii suspectează decontarea unor consultații fictive. FOTO Shutterstock
Anchetatorii suspectează decontarea unor consultații fictive. FOTO Shutterstock

„La data de 18 iunie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea a 4 inculpați și măsura controlului judiciar față de alți 13 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, fals informatic, complicitate la fals informatic, instigare la fals informatic, înşelăciune, cu consecinţe deosebit de grave și complicitate la înşelăciune care a produs consecinţe deosebit de grave”, se arată într-un comunicat transmis joi de DIICOT.

„Consultații și servicii fictive”

Din actele de urmărire penală a rezultat că, începând cu luna ianuarie 2025, un medic specialist, în calitate de administrator al unei clinici medicale private, din municipiul Ploiești, a inițiat și constituit împreună cu alți opt inculpați, având diverse calități în cadrul aceleiași unități sanitare (manager, director, asistent medical, medici specialiști) un grup infracțional organizat în scopul obținerii unor importante sume de bani din decontarea de la Casa de Asigurări de Sănătate Prahova a unor servicii medicale fictive, cu rezultatul fraudării bugetului asigurărilor de sănătate.

„Astfel, în sistemul informatic utilizat de către clinică au fost introduse date ale unor consultații și servicii fictive, semnate cu tokenul medicilor și validate cu cardurile de sănătate ale pacienților sau cu adeverințele eliberate de C.A.S. Prahova și transferate, prin sincronizare, către sistemele informatice ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate”, se mai arată în comunicat.

Lunar, persoana juridică, folosită de către gruparea de criminalitate organizată, a generat deconturi și emis facturi fiscale pentru serviciile prestate, inclusiv cele fictive, precum și rapoarte, inducând astfel în eroare C.A.S. Prahova care, după validarea în sistemul informatic, a procedat la plata acestora.

Pentru participația angajaților clinicii la aceste activități infracționale, după decontarea serviciilor, în funcție de modul în care s-a implicat fiecare, liderul grupării, direct sau prin intermediul altor membri, le-au oferit sume de bani cash, reprezentând „bonus de performanță”.

„Gruparea a fost sprijinită de către mai mulți angajați ai clinicii”

Alți trei inculpați, având calitatea de medic specialist, au aderat la grupul infracțional și au sprijinit activitatea fie prin implementare de date informatice fictive, fie prin punerea la dispoziție a tokenului pentru validarea consultațiilor, fie în ambele variante.

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De asemenea, gruparea de criminalitate organizată a fost sprijinită de către mai mulți angajați ai clinicii, prin punerea la dispoziția membrilor acestuia a cardurilor de sănătate personale, cât și ale rudelor ori ale unor cunoscuți, în vederea introducerii de servicii medicale fictive. Pentru implementarea în sistemul informatic a serviciilor fictive, tokenurile medicilor au rămas în permanență introduse în unitățile PC, toți membrii cunoscând sau având acces la parolele”, mai precizează DIICOT.

Personalul medical primea un procent din decontările fictive 

Medicii erau pontați câte 7 ore pe zi, fiecare având o normă de minim 27 de pacienți/zi stabilită de conducerea clinicii, iar în baza acestui „target”, personalul medical (medici și asistenți) primea un procent din decontările fictive (din totalul decontat lunar de casă), în plic.

Cercetările au reliefat și faptul că, medicii, care în anumite zile aveau program la alte puncte de lucru ale clinicii sau nu participau efectiv la activitate, figurau ca prezenți la clinica medicală din municipiul Ploiești, având programări, pentru care erau implementate și trimise spre decontare servicii fictive.

„Din materialul probatoriu administrat până la această dată, a rezultat că, persoana juridică (clinica medicală), prin membrii grupului infracțional organizat, a creat un prejudiciu sistemului de asigurări de sănătate în cuantum de aproximativ 2.415.000 lei. În urma celor 33 de percheziții efectuate în cursul zilei de ieri, pe raza județelor Prahova și Ilfov și a municipiului București, au fost găsite și ridicate carduri de sănătate ale mai multor persoane, însemnări privind modalitatea de implementare a serviciilor fictive, contracte de muncă, sume de bani, precum și dispozitive informatice folosite în activitatea infracțională”, precizează comunicatul DIICOT.

Joi, 18 iunie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești.

Acțiunea a fost realizată cu suportul reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobilă Ploiești și ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

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