Mărturiile marinarilor de pe nava atacată cu drone în Marea Neagră: „Totul era distrus, ofițerul secund sângera abundent”

Membrii echipajului navei Gas Lisbon, atacată cu drone în Marea Neagră, au povestit momentele dramatice prin care au trecut în timpul nopții. Nava, sub pavilion liberian, era încărcată cu 3.800 de tone de propan, componenta principală a gazului petrolier lichefiat, și a luat foc la aproape 40 de kilometri de țărmul românesc, în afara apelor teritoriale.

„A fost un atac cu drone. Cred că a fost un atac cu drone, pentru că trei aparate ne-au lovit în timpul nopții și atunci s-a întâmplat totul”, a povestit unul dintre marinari pentru Digi24.

Acesta a relatat că se afla în cabină în momentul primei lovituri.

„A fost o lovitură foarte puternică la tribord. Am urcat pe punte și am văzut că zona de locuit era distrusă, la fel și puntea de comandă… totul era distrus”, a spus marinarul.

„Ofițerul secund fusese rănit la gât și la cap”

Întrebat dacă i-a fost frică, acesta a răspuns că, în astfel de situații, echipajul trebuie să își păstreze luciditatea.

„Bineînțeles, dar în astfel de momente trebuie să rămâi lucid. Ofițerul secund fusese rănit la gât și la cap și sângera abundent. De asemenea, șeful mecanic era rănit grav. A trebuit să urmăm planul de urgență. Comandantul și ofițerul șef au coordonat acțiunile, iar noi am evacuat nava”, a relatat acesta.

Marinarul a precizat că membrii echipajului sunt acum în siguranță. „Toată lumea este speriată, dar în acest moment suntem bine. Ne simțim în siguranță”, a adăugat el.

Un alt membru al echipajului a mărturisit că se afla în cabină și se odihnea atunci când a auzit explozia.

„Suntem toți în șoc acum. Nu știu ce să zic”, a spus acesta.

„Am auzit o explozie puternică, am rămas fără curent electric”

Potrivit marinarului, atacul s-a produs în jurul orei 23.00.

„Am auzit o explozie puternică, am rămas fără curent electric și simțeam miros de fum”, a povestit el.

Acesta susține că nava ar fi fost lovită inițial de două drone, iar câteva ore mai târziu s-ar fi produs o nouă lovitură.

„Cred că au fost două drone. Una a ajuns în camera motoarelor și alta în zona de locuit. În nici trei ore altă dronă ne-a lovit. Ne-au salvat în patru sau cinci ore de la incident”, a declarat marinarul pentru Digi24.

Nava Gas Lisbon venea din Egipt și se îndrepta spre Reni, Ucraina. La bord se aflau 17 marinari, iar trei dintre aceștia au ajuns la spital. Alarma a fost dată la miezul nopții.

Deocamdată, nu este cunoscută proveniența dronei sau a dronelor care au atacat nava.