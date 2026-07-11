Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a povestit sâmbătă, 11 iulie, despre momentul în care o navă militară românească a fost întâmpinată printr-un mesaj radio de comandamentul turc, imediat după ce a traversat Strâmtoarea Bosfor și a intrat în Marea Neagră.

„Bun venit în Marea Neagră, s-a auzit brusc la sistemul radio. Era mesajul din partea comandamentului turc, cel care văzuse pe radare că nava noastră militară tocmai ieșise din Strâmtoarea Bosfor și intrase în Marea Neagră. Puteți asculta mesajul începand cu secunda 30 a clipului.

Între România, Turcia și Bulgaria nu este o mare care ne desparte, ci una care ne uneşte. Cu toții avem interese comune economice și militare în jurul Mării Negre”, a povestit ministrul interimar.

După mai bine de trei decenii, România primește prima sa navă nouă de luptă. Corveta „Contraamiral August Roman” (261), produsă în Turcia, a intrat oficial vineri în portul Constanța. Nava a fost livrată în cadrul cooperării dintre România și Turcia în domeniul industriei de apărare, în baza unui acord interguvernamental semnat în decembrie 2025.

Proiectul face parte din eforturile României de dezvoltare a capabilităților navale și de adaptare la noile cerințe de securitate din regiune.

Corveta poate desfășura misiuni de supraveghere, patrulare, salvare și operațiuni de luptă navală, antiaeriană și antisubmarin. Nava, cu o lungime de aproximativ 100 de metri, este dotată cu armament, radar, sonar și sisteme compatibile cu standardele NATO și poate opera un elicopter îmbarcat.

Configurația sa poate fi modernizată ulterior cu noi sisteme de luptă și senzori.

Drumul spre casă al echipajului de 85 de militari a fost marcat de două momente de impact: o primă întâlnire simbolică pe mare și tradiționalul salut schimbat cu veterana fregată „Regele Ferdinand”.

La bordul fregatei a fost și Radu Miruță, care a ales să revină în țară de la Summitul NATO de la Ankara pe mare.