Marco Rubio i-a transmis mulțumiri oficiale Oanei Ţoiu pentru spijinul acordat de România Statelor Unite în contextul războiului din Orientul Mijlociu

Statele Unite au transmis mulțumiri României pentru sprijinul acordat operațiunilor militare din Orientul Mijlociu, prin facilitarea utilizării infrastructurii aeriene militare, într-un context în care alte state europene au adoptat poziții mai rezervate.

Secretarul de stat american Marco Rubio a avut o discuție cu ministrul român de externe, Oana Țoiu, în cadrul căreia a transmis aprecierea Statelor Unite pentru disponibilitatea României de a sprijini operațiunile americane din Orientul Mijlociu.

Washingtonul a evidențiat în mod special rolul României de partener de încredere, în contextul în care Bucureștiul a permis utilizarea unor baze și aeroporturi militare pentru desfășurarea și susținerea zborurilor americane implicate în misiuni de securitate, în timp ce alte state europene au refuzat sau au adoptat o abordare mai restrictivă.

Potrivit unui comunicat al administrației americane, discuția a vizat și extinderea cooperării bilaterale în domenii strategice precum apărarea, energia, tehnologiile emergente și resursele de minerale critice. Au fost menționate inclusiv proiecte legate de exploatarea gazelor offshore și dezvoltarea energiei nucleare civile, considerate prioritare pentru consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două state.

În acest context, oficialii americani au subliniat importanța contribuției României la arhitectura de securitate regională și au reafirmat interesul pentru aprofundarea colaborării în domenii cu impact direct asupra stabilității și securității în zona extinsă a Mării Negre și a Orientului Mijlociu.

„Marco Rubio a discutat astăzi cu ministrul român de externe, Oana Țoiu, pentru a mulțumi României pentru faptul că este un partener de încredere, oferind un sprijin rapid și decisiv pentru operațiunile SUA care vizează promovarea securității în Orientul Mijlociu.

Secretarul de stat și ministrul de externe au analizat, de asemenea, oportunitățile de extindere a cooperării bilaterale în domenii precum apărarea, energia, tehnologiile emergente și mineralele critice, inclusiv proiecte de gaze offshore și energie nucleară civilă”, a transmis administraţia SUA pe pagina sa oficială.