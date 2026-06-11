Reacția lui Tăriceanu după ce numele său a fost legat de preluarea UTA Arad

Fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a negat joi că ar fi implicat într-un proiect de preluare a clubului UTA Arad, după ce Gazeta Sporturilor a relatat că numele său s-ar afla printre cele ale unor persoane interesate să investească în echipa arădeană.

Într-o postare publicată pe Facebook, Tăriceanu a afirmat că nu are „nicio implicare și nicio intenție” de a participa la un astfel de demers.

„Din păcate pentru autorii speculațiilor, trebuie să îi dezamăgesc: nu am nicio implicare și nicio intenție de a mă asocia într-un astfel de demers”, a scris fostul premier.

Ce a scris Gazeta Sporturilor

Potrivit unui articol publicat de GSP, omul de afaceri israelian Aviv Eissav ar analiza posibilitatea preluării clubului UTA Arad împreună cu un grup de foști politicieni români.

Printre numele menționate de publicație se numără fostul primar al Aradului, Gheorghe Falcă, fostul președinte al ANAF, Sorin Blejnar, și fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu.

GSP a relatat că au existat discuții preliminare atât cu reprezentanții Primăriei Arad, cât și cu actualul finanțator al clubului, Alexandru Meszar, însă negocierile s-ar afla într-o fază incipientă.

UTA traversează o perioadă financiară dificilă și a intrat în concordat preventiv în august 2025. Potrivit informațiilor publicate de GSP, clubul ar avea datorii importante, inclusiv către stat.

„Nu am avut astfel de discuții”

Tăriceanu a precizat că îl cunoaște pe Aviv Eissav și că îl apreciază, însă a subliniat că acest lucru nu înseamnă că este implicat într-un proiect legat de clubul arădean.

„Nu am avut astfel de discuții și nici nu există vreun plan în acest sens”, a transmis fostul premier.

Acesta a adăugat că nu se consideră un cunoscător al fenomenului fotbalistic și că a evitat de-a lungul timpului să se implice în domenii pe care nu le stăpânește.

„Fotbalul este un domeniu la care mă pricep mai degrabă din postura de spectator ocazional”, a afirmat Tăriceanu.

La finalul mesajului, fostul premier le-a urat succes celor care doresc să sprijine clubul și a precizat că nu are nicio legătură cu eventualele negocieri privind preluarea UTA.

„Pot să îi liniștesc pe suporteri: nu am nici în clin, nici în mânecă cu vreo tranzacție legată de fotbal”, a scris acesta.