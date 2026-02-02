Oana Țoiu, invitată la Washington de Marco Rubio, secretarul de stat al SUA. Despre ce vor discuta cei doi oficiali

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată la Washington.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va face o vizită de lucru la Washington, în perioada 3-6 februarie, la invitația secretarului de stat al SUA, Marco Rubio.

Delegația condusă de ministrul de Externe, va participa la prima reuniune ministerială dedicată mineralelor critice, organizată în data de 4 februarie 2026, la Washington D.C. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe, acest summit urmărește întărirea cooperării internaționale pentru a asigura lanțuri de aprovizionare sigure și diversificate, la nivel bilateral, cât și UE-SUA.

„Întâlnirea vizează abordarea strategică asupra domeniului, urmând să fie discutate, pe parcursul anului, propuneri de parteneriate comerciale, în baza unui grup de lucru tehnic la nivelul Guvernului României, pentru facilitarea investițiilor strategice în domeniu.

Consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic, precum și dezvoltarea oportunităților pentru investiții comune fac parte din obiectivele cheie ale Guvernului României în acest an și din creșterea poziționării României ca actor cheie european pentru autonomia strategică în domeniul esențial al mineralelor rare”, se arată în comunicatul Ministerului de Externe.

Delegația României este alcătuită din șeful cancelariei premierului, Mihai Jurca, și consilierul prezidențial pentru politici economice şi sociale, Radu Burnete.