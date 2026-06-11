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Claudiu Manda anunţă sfârşitul „erei Bolojan”: „Guvernul Tomac trece. Nea Ilie, nici nu ştii cât de mic începi să fii!”

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Claudiu Manda este încrezător că guvernul condus de Eugen Tomac va trece de Parlament și că „era Bolojan”, de care azi sunt mulţumiţi doar „boţii şi tiriboţii”, se apropie de final.

Claudiu Manda anunţă sfârşitul "erei Bolojan". FOTO: Facebook/Claudiu Manda
Claudiu Manda anunţă sfârşitul "erei Bolojan". FOTO: Facebook/Claudiu Manda

Invitat la conferința Organizației de Femei a PSD Dolj, Claudiu Manda a anunţat joi, 11 iunie, sfârşitul „erei Bolojan”, declarându-se oprimist în ceea ce priveşte şansele ca guvernul construit în jurul premierului tehnocrat Eugen Tomac să treacă de votul Parlamentului.

„După părerea mea, guvernul Tomac trece. Şi eu cred că e un lucru bun”, a afirmat acesta.

Liderul PSD a spus că, în opinia sa, guvernul condus de Ilie Bolojan nu mai avea de mult susținerea necesară a niciunei categorii sociale și că direcția în care merge țara trebuie schimbată.

„Pot să vă spun că în perioada următoare se va încheia cu era aceasta Bolojan, cu o guvernare din care şi noi am făcut parte, dar nu înseamnă că am fost de acord cu totul, în care vedem rezultatele şi anume recesiune economică, inflaţie, scăderea puterii de cumpărare, scăderea consumului, faliment la companii, pierderea de locuri de muncă. E clar că lucrurile acestea nu mai pot continua.

Vă spun că nu există nicio categorie socială de oameni astăzi în România mulţumită de guvernul Ilie Bolojan. Nu pensionarii, nu medicii, nu profesorii, nu bugetarii, nu mediul de afaceri, nimeni nu este mulţumit de activitatea domnului Bolojan. Sigur, singurii pe care putem să-i considerăm mulţumiţi sunt boţii, roboţii şi tiriboţii care, din câte am văzut, au obosit şi ei sau probabil că nu mai au suficient de mulţi bani ca să activeze boţii, roboţii şi tiriboţii.

Dar este clar că trebuie să depăşim această perioadă în care un om care spune că vrea în opoziţie, stă baricadat pe scaunele de la putere, partidul celălalt alături de el spune la fel că vrea în opoziţie alături de Ilie Bolojan şi în continuare se agaţă de scaune de la putere”, a declarat Claudiu Manda.

„Numai că mai devreme sau mai târziu, eu cred că în perioada imediat următoare o să avem un vot pentru un nou guvern şi atunci lucrurile o să meargă înainte şi sunt bucuros că la discuţia pe care am avut-o cu domnul Tomac măsurile pe care PSD-ul le propune pentru categoriile sociale pe care le reprezentăm, categoriile cu venituri mai mici, clasa medie şi anume să reducem din taxe, să putem să sprijinim puterea de cumpărare şi alte detalii de genul ăsta, vor fi incluse în programul de guvernare”, s-a arătat optimist secretarul general al PSD.

Claudiu Manda a revenit asupra discuțiilor legate de desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru și a ținut să precizeze că această nominalizare aparține președintelui Nicușor Dan, nu lui Traian Băsescu, așa cum s-a vehiculat în spațiul public, şi şi-a încheiat discursul cu o un mesaj ironic la adresa lui Ilie Bolojan.

„Tot se vorbeşte despre Eugen Tomac că a fost consilierul lui Băsescu, iar astăzi este consilierul actualului preşedinte, Nicuşor Dan. Şi nu l-a propus Băsescu prim-ministru, l-a propus Nicuşor Dan prim-ministru. Aş putea să-i spun folosind o frază din vremurile respective: «nea Ilie nici nu ştii, cât de mic începi să fii!»”, a încheiat Claudiu Manda.

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