Joi, 9 Aprilie 2026
Adevărul
Geoană spune că Trump nu poate scoate SUA din NATO: „Congresul a trecut o lege care, practic, îi interzice să facă un astfel de gest”

Mircea Geoană a declarat joi, 9 aprilie, că nu crede că, din punct de vedere juridic, președintele SUA, Donald Trump, poate scoate țara din NATO, explicând că Congresul a adoptat o lege care îi interzice un astfel de gest.

Mircea Geoană/FOTO: Facebook
„E e un moment complicat. E un moment probabil printre cele mai delicate din istoria lungă a Alianței. Sunt deja 77 de ani, i-am sărbătorit acum câteva zile și cred că Mark Rutte, semnalul că întâlnirea pe care a avut-o - cred că a cincea sau a șasea de la preluarea mandatului președintelui Trump - arată un nivel de intimitate politică importantă. Dar faptul că n-a fost făcut public arată și o tensiune și o dorință de a de a nu expune suplimentar în spațiul public tensiuni care sunt la o cotă pe care nu am văzut-o în amintirea mea, nici recentă și nici mai îndelungată.

Moment delicat, moment în care, pe un fond deja destul de tensionat, după un summit la Haga de anul trecut foarte bun, există îngrijorare cu privire la summitul de la Ankara din luna iulie. Mai sunt câteva luni până acolo și lucrurile nu arată foarte bine”, a spus Geoană, fost secretar general adjunct al NATO, pentru Digi24.

Geoană spune că situația dintre SUA și Europa este foarte tensionată și îndeamnă la calm și negocieri pentru a evita agravarea lucrurilor. Întrebat dacă Trump poate să scoată Statele Unite din NATO, Geoană a spus:

„Nu, nu cred că acesta este subiectul și, juridic, nici nu poate. Congresul a trecut o lege care practic îi interzice președintelui să facă un astfel de gest. Dar problema este că există foarte multă putere executivă cu privire la amplasarea de trupe, la asset-uri strategice, la planificare militară, sunt multe lucruri pe care un președinte, ca și comandant suprem, poate să le facă fără un gest atât de dramatic”.

Acesta afirmă că relația dintre SUA și Europa nu este ireparabilă și că încă există șanse de refacere a încrederii, deoarece unele state europene, inclusiv România, au susținut într-o anumită măsură acțiunile SUA.

În același timp, subliniază că situația este complicată și că este nevoie de înțelepciune de ambele părți pentru a depăși tensiunile, adăugând că Mark Rutte gestionează bine acest moment dificil în cadrul NATO.

Mark Rutte și Donald Trump au avut o întâlnire, miercuri, la Washington, pe fondul tensiunilor din interiorul alianței generate de războiul din Iran.  În ultimele săptămâni, președintele american a criticat în repetate rânduri alianța, pe care a numit-o „un tigru de hârtie”, și a amenințat cu retragerea Statelor Unite.  

După ce s-au întâlnit, Rutte a transmis mai multor capitale europene că președintele american dorește, în următoarele zile, angajamente clare din partea aliaților pentru sprijinirea securizării Strâmtorii Ormuz.

