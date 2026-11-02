„Rămânem în probe”. Marcel Ciolacu și-a anulat nunta cu Sorina Docuz, după botezul organizat la Timișoara

Fostul premier Marcel Ciolacu, în prezent președinte al Consiliului Județean Buzău, și-a anulat nunta cu Sorina Docuz, programată pentru finalul lunii noiembrie. Ciolacu a confirmat informația pentru publicație și a declarat: „Rămânem în probe o perioadă”.

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Potrivit G4Media, decizia a venit după criticile publice provocate de vestimentațiile purtate de lideri PSD și de partenerele lor la botezul copilului lui Alfred Simonis, desfășurat în weekend la Timișoara.

Explicația lui Ciolacu despre haina purtată de Sorina Docuz

În centrul discuțiilor s-a aflat și haina de blană purtată de Sorina Docuz. Marcel Ciolacu a declarat că aceasta a fost cumpărată din bazarul din Istanbul cu 500 de euro. Suma reprezintă explicația oferită de fostul premier, nu o evaluare independentă a obiectului vestimentar.

Grindeanu, după criticile de la botez: „Regret percepția creată”

Botezul celui de-al treilea fiu al lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a avut loc sâmbătă, 31 octombrie. Nașul copilului a fost președintele PSD, Sorin Grindeanu. Printre invitați s-au numărat Marcel Ciolacu, Olguța Vasilescu, Alexandru Rafila, Alexandru Rogobete și Florin Manole, potrivit relatării Adevărul.

Potrivit relatării Adevărul despre reacția lui Grindeanu, la petrecerea de botez au cântat artistul italian Al Bano, Damian Drăghici și Theo Rose.

Luni, 2 noiembrie, Grindeanu a declarat că înțelege criticile celor care au considerat imaginile de la petrecere nepotrivite în raport cu problemele României. Liderul PSD a legat reacțiile de dificultățile resimțite de populație în urma măsurilor de austeritate.

„Regret percepția creată în rândul oamenilor care au resimțit puternic măsurile de austeritate din ultimul an”, a spus Grindeanu, potrivit Adevărul. Acesta a susținut că persoanele cu responsabilități publice trebuie să fie mai atente la mesajele transmise inclusiv cu ocazia evenimentelor private.

În aceeași intervenție, Grindeanu a afirmat însă că nu va accepta niciodată „criticile unor ipocriți”. Întrebat dacă și liderii PSD au sărăcit în ultimul an, președintele partidului a răspuns afirmativ, potrivit Adevărul.

Liderul social-democrat a mai spus că prioritățile celor aflați la guvernare trebuie să fie veniturile mai mari, locurile de muncă și relansarea economiei. „Iar românii trebuie să vadă această preocupare nu doar în declarațiile noastre, ci mai ales în faptele noastre”, a declarat Grindeanu.