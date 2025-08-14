search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Contracte de milioane în școli de stat pentru firma Gab Pavolux, legată de Sorina Docuz, apropiata lui Ciolacu

0
0
Publicat:

Gab Pavolux, firmă controlată formal de un fotomodel din Dubai și cu legături cu Sorina Docuz, apropiată a fostului premier Marcel Ciolacu, a câștigat zeci de contracte publice de milioane de euro pentru catering în școli, cel mai recent în valoare de aproape 7 milioane de lei cu Primăria Sector 6.  

Legătura dintre fotomodelul din Dubai și firma Sorinei Docuz / Sursa foto: G4media / FB
Legătura dintre fotomodelul din Dubai și firma Sorinei Docuz / Sursa foto: G4media / FB

Firma Gab Pavolux SRL Buzău a semnat în ultimii ani zeci de contracte din fonduri publice pentru servicii de catering la școli din mai multe județe, arată mai multe surse deschise consultate de G4Media. Cel mai recent, societatea a parafat o înțelegere similară, de aproape 7 milioane de lei, cu Primăria Sectorului 6. 

Cum a luat naștere compania mufată la numeroase contracte cu statul român

Gab Pavolux a fost înființată de un unchi al Sorinei Stan-Docuz și înainte de a prinde contractele de catering avusese cifre de afaceri zero lei opt ani la rând, fiind preluată de un fotomodel din Dubai, soțul unei prietene a Sorinei Stan-Docuz. În paralel cu obiectul de activitate, Gab Pavolux a achiziționat apartamente în Giurgiu, Popești-Leordeni și Voluntari, precizează sursa citată. 

Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) indică faptul că primele contracte de acest gen au fost atribuite acestei societăți în mai 2024, an în care Gab Pavolux a încasat din astfel de înțelegeri aproape 1,1 milioane lei, fără TVA. Autorități contractante au fost școli din București și primării rurale din Argeș, Teleorman, Dâmbovița.

Compania a prins contracte de milioane de lei doar în primele 7 luni ale anului 

În 2025, în SEAP figurează contracte ale acestei firme în valoare de aproape 2,35 milioane lei, fără TVA, aproape toate semnate cu unități de învățământ din Capitală. Toate acestea au fost fost atribuite direct.

De luna trecută datează și primul contract prins de Gab Pavolux în urma unei licitații în cadrul unui acord-cadru: aproape 7 milioane de lei, fără TVA, din partea Primăriei Sectorului 6.

Cum au explodat contractele dupa începutul anului 2023

Datele Ministerului de Finanțe indică faptul că, în anul 2023, Gab Pavolux a avut o cifră de afaceri de 5,6 milioane de lei și un profit net de 2,3 milioane lei, iar în 2024 – cifră de afaceri de 14,7 milioane lei și profit net de 3,3 milioane lei.

Explozia de după 1 ianuarie 2023 în afaceri a Gab Pavolux a venit după cifre de afaceri zero în perioada 2014-2021 și de 100.000 de lei în 2022 și a coincis cu preluarea firmei de la fondatorul Gabi Slămnoiu de către Andrei Andrei, un fotomodel de origine română din Dubai, căsătorit cu buzoianca Flory Nicolaescu. Aceasta din urmă este o prietenă veche a Sorinei Stan-Docuz, ultima fiind nepoata lui Slămnoiu. De menționat că, la un moment dat, Slămnoiu a fost asociat în altă firmă cu Cristina Elena Arghir, sora Sorinei Stan-Docuz.

Cum au fost preluate afacerile de apropiații Sorinei Docuz

Conform informațiilor, pe lângă activitatea curentă, Gab Pavolux a investit în imobiliare – datele contabile raportate la Ministerul de Finanțe la secțiunea „Active imobilizate” în 2024 indicând aproape 2 milioane de lei. Informații oficiale intrate în posesia sursei citate arată că societatea deține un apartament de 83,6 metri pătrați în Popești Leordeni, localitate unde locuiesc și mai mulți membri ai familiei Sorinei Stan-Docuz, unul de 77 metri pătrați în Voluntari și unul de 80 de metri pătrați în municipiul Giurgiu.

Gab Pavolux este cea de-a treia afacere conectată la bani publici, documentată de jurnaliștii G4media, în care există indicii de control prin interpuși din partea apropiatei fostului premier. Prima a fost Look Outdoor SRL, societate de panotaj cu un traseu asemănător cu al Gab Pavolux: fondată în Buzăul natal al Sorinei Stan-Docuz, activitate modică, a fost preluată de fotomodelul Roxana Ilie, una dintre cele mai bune prietene ale acesteia. La scurt timp, Look Outdoor a prins contracte de milioane de lei pentru publicitate outdoor din partea PSD-ului condus de Marcel Ciolacu, formațiunea decontându-și apoi banii de la bugetul de stat. La acel moment, pe baza unor asemenea contracte, Look Outdoor, la care Sorina Stan-Docuz figura drept director, și-a crescut cifra de afaceri de 835 de ori.

A doua a fost Best Digital Kit SRL, societate preluată de un personaj implicat în afacerea Gab Pavolux, căsătorit cu Geanina Puianu, verișoară a lui Flory Nicolaescu. La scurt timp, firmei i-a fost atribuit de către societatea Construcții Erbașu, pentru o perioadă de trei ani, dreptul de a amplasa două mesh-uri publicitare pe o clădire în renovare a Universității București situată în centrul Capitalei. Erbașu renovează imobilul în baza unui contract în valoare de 317 milioane de lei atribuit de Compania Națională de Investiții, o firmă de stat din subordinea Ministerului Dezvoltării.

O sursă din piață a declarat în 2024, pentru sursa citată că „Toată lumea din breaslă știe că mesh-urile sunt afacerea Sorinei Stan-Docuz”. Prețul cerut de Best Digital Kit pentru închirierea celor două mesh-uri, pentru o lună, era la acel moment de 91.000 de euro, fără TVA, Erbașu urmând să încaseze de la firma de outdoor 25% din sumele încasate din vânzarea de spațiu publicitar pe cele două mesh-uri, dar nu mai puțin de 200.000 de euro pe an (fără TVA) – minimum 16.666 euro lunar.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Surse: Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Centrul Istoric, primul pas în programul de curățenie și modernizare al Capitalei
mediafax.ro
image
Mesaje de Sfânta Maria 2025. Cele mai frumoase urări de Sf. Maria
fanatik.ro
image
Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale
libertatea.ro
image
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
52.000.000€ pentru Dan Șucu
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
observatornews.ro
image
Imagini șocante cu vedeta care a albit peste noapte în lupta pentru custodia copilului: 'Karma vine, nu-ți face griji!'
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu noua apariție
playtech.ro
image
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a convins: ”El va fi Balonul de Aur”
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Guvernul sprijină românii la plata facturilor! Iată cum
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Dorința neîmplinită a Prințesei Diana pentru fiii săi
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!