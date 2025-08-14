Contracte de milioane în școli de stat pentru firma Gab Pavolux, legată de Sorina Docuz, apropiata lui Ciolacu

Gab Pavolux, firmă controlată formal de un fotomodel din Dubai și cu legături cu Sorina Docuz, apropiată a fostului premier Marcel Ciolacu, a câștigat zeci de contracte publice de milioane de euro pentru catering în școli, cel mai recent în valoare de aproape 7 milioane de lei cu Primăria Sector 6.

Firma Gab Pavolux SRL Buzău a semnat în ultimii ani zeci de contracte din fonduri publice pentru servicii de catering la școli din mai multe județe, arată mai multe surse deschise consultate de G4Media. Cel mai recent, societatea a parafat o înțelegere similară, de aproape 7 milioane de lei, cu Primăria Sectorului 6.

Cum a luat naștere compania mufată la numeroase contracte cu statul român

Gab Pavolux a fost înființată de un unchi al Sorinei Stan-Docuz și înainte de a prinde contractele de catering avusese cifre de afaceri zero lei opt ani la rând, fiind preluată de un fotomodel din Dubai, soțul unei prietene a Sorinei Stan-Docuz. În paralel cu obiectul de activitate, Gab Pavolux a achiziționat apartamente în Giurgiu, Popești-Leordeni și Voluntari, precizează sursa citată.

Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) indică faptul că primele contracte de acest gen au fost atribuite acestei societăți în mai 2024, an în care Gab Pavolux a încasat din astfel de înțelegeri aproape 1,1 milioane lei, fără TVA. Autorități contractante au fost școli din București și primării rurale din Argeș, Teleorman, Dâmbovița.

Compania a prins contracte de milioane de lei doar în primele 7 luni ale anului

În 2025, în SEAP figurează contracte ale acestei firme în valoare de aproape 2,35 milioane lei, fără TVA, aproape toate semnate cu unități de învățământ din Capitală. Toate acestea au fost fost atribuite direct.

De luna trecută datează și primul contract prins de Gab Pavolux în urma unei licitații în cadrul unui acord-cadru: aproape 7 milioane de lei, fără TVA, din partea Primăriei Sectorului 6.

Cum au explodat contractele dupa începutul anului 2023

Datele Ministerului de Finanțe indică faptul că, în anul 2023, Gab Pavolux a avut o cifră de afaceri de 5,6 milioane de lei și un profit net de 2,3 milioane lei, iar în 2024 – cifră de afaceri de 14,7 milioane lei și profit net de 3,3 milioane lei.

Explozia de după 1 ianuarie 2023 în afaceri a Gab Pavolux a venit după cifre de afaceri zero în perioada 2014-2021 și de 100.000 de lei în 2022 și a coincis cu preluarea firmei de la fondatorul Gabi Slămnoiu de către Andrei Andrei, un fotomodel de origine română din Dubai, căsătorit cu buzoianca Flory Nicolaescu. Aceasta din urmă este o prietenă veche a Sorinei Stan-Docuz, ultima fiind nepoata lui Slămnoiu. De menționat că, la un moment dat, Slămnoiu a fost asociat în altă firmă cu Cristina Elena Arghir, sora Sorinei Stan-Docuz.

Cum au fost preluate afacerile de apropiații Sorinei Docuz

Conform informațiilor, pe lângă activitatea curentă, Gab Pavolux a investit în imobiliare – datele contabile raportate la Ministerul de Finanțe la secțiunea „Active imobilizate” în 2024 indicând aproape 2 milioane de lei. Informații oficiale intrate în posesia sursei citate arată că societatea deține un apartament de 83,6 metri pătrați în Popești Leordeni, localitate unde locuiesc și mai mulți membri ai familiei Sorinei Stan-Docuz, unul de 77 metri pătrați în Voluntari și unul de 80 de metri pătrați în municipiul Giurgiu.

Gab Pavolux este cea de-a treia afacere conectată la bani publici, documentată de jurnaliștii G4media, în care există indicii de control prin interpuși din partea apropiatei fostului premier. Prima a fost Look Outdoor SRL, societate de panotaj cu un traseu asemănător cu al Gab Pavolux: fondată în Buzăul natal al Sorinei Stan-Docuz, activitate modică, a fost preluată de fotomodelul Roxana Ilie, una dintre cele mai bune prietene ale acesteia. La scurt timp, Look Outdoor a prins contracte de milioane de lei pentru publicitate outdoor din partea PSD-ului condus de Marcel Ciolacu, formațiunea decontându-și apoi banii de la bugetul de stat. La acel moment, pe baza unor asemenea contracte, Look Outdoor, la care Sorina Stan-Docuz figura drept director, și-a crescut cifra de afaceri de 835 de ori.

A doua a fost Best Digital Kit SRL, societate preluată de un personaj implicat în afacerea Gab Pavolux, căsătorit cu Geanina Puianu, verișoară a lui Flory Nicolaescu. La scurt timp, firmei i-a fost atribuit de către societatea Construcții Erbașu, pentru o perioadă de trei ani, dreptul de a amplasa două mesh-uri publicitare pe o clădire în renovare a Universității București situată în centrul Capitalei. Erbașu renovează imobilul în baza unui contract în valoare de 317 milioane de lei atribuit de Compania Națională de Investiții, o firmă de stat din subordinea Ministerului Dezvoltării.

O sursă din piață a declarat în 2024, pentru sursa citată că „Toată lumea din breaslă știe că mesh-urile sunt afacerea Sorinei Stan-Docuz”. Prețul cerut de Best Digital Kit pentru închirierea celor două mesh-uri, pentru o lună, era la acel moment de 91.000 de euro, fără TVA, Erbașu urmând să încaseze de la firma de outdoor 25% din sumele încasate din vânzarea de spațiu publicitar pe cele două mesh-uri, dar nu mai puțin de 200.000 de euro pe an (fără TVA) – minimum 16.666 euro lunar.