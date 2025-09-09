Manelistul Gheorghiță Sava, condamnat la 19 ani și 8 luni de închisoare: și-a sechestrat iubita și a încercat să-i dea foc

Cântărețul de manele din București Gheorghiță Sava, care și-a sechestrat iubita într-o mașină și a încercat să-i dea foc în urmă cu doi ani, a fost condamnat definitiv la 19 ani și 8 luni de închisoare. Pedeapsa va fi executată într-o unitate de maximă siguranță.

Fosta parteneră a manelistului a supraviețuit incidentului datorită intervenției rapide a autorităților. STS a localizat-o, iar polițiștii au reușit să o elibereze în ultimul moment.

Cântărețul, în vârstă de 47 de ani, era băut și drogat cu cocaină, potrivit procurorilor Parchetului Capitalei, când a urcat la volanul mașinii femeii și, după o ceartă provocată de gelozie, a închis-o în portbagaj. Deși avea permisul suspendat, a condus până la marginea Bucureștiului și a încercat să incendieze vehiculul. Femeia a sunat la 112, iar trei agenți de poliție au intervenit la timp pentru a o salva.

Intervenția STS și a polițiștilor

Cătălin Chircă, purtătorul de cuvânt al STS, a explicat modul în care autoritățile au reacționat: „Operatorul STS a auzit pe fundal o situație conflictuală și a alertat imediat poliția. Operatorul STS i-a transmis un SMS cu un link pe care să-l acceseze pentru a putea transmite către sistemul 112 coordonatele geografice ale telefonului de pe care a sunat. Deoarece mașina în care era sechestrată se afla în mișcare, coordonatele geografice au fost transmise în timp real”.

„Colegul meu a văzut mașina, a scos lanterna și s-a uitat spre mașină. Ne-am dus în fața portierei stânga, eu și cu colegul meu. Am bătut în geam, nu a răspuns nimeni. Deodată a ieșit fum. Se auzea ceva din portbagaj. Ne-am dus repede, am extras doamna, am luat stingătorul și am aplicat la stingerea incendiului”, a mărturisit un reprezentant al Brigăzii Rutiere, potrivit Pro TV.

„Femeia era în stare de șoc, nu-mi aduc aminte exact ce a spus... ceva de genul «Scoateți-mă de aici! Mor!»”, a adăugat un alt agent.

„Comunica cu noi, ne-a transmis datele cu privire la conducătorul auto, numele acestuia, ținuta pe care o purta și vârsta. Ne-a arătat și o fotografie a dânsului”, a precizat Brigada Rutieră.

Condamnarea definitivă

Acuzat de tentativă de omor, lipsire de libertate în mod ilegal și conducere sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, Gheorghiță Sava a fost condamnat de ambele instanțe. Judecătorii Curții de Apel București, impresionați de drama femeii care a văzut moartea cu ochii, i-au majorat pedeapsa pentru tentativă de omor de la 11 la 14 ani și au mărit daunele morale de la 30.000 la 50.000 de euro.

Manelistul era deja condamnat definitiv pentru loviri și alte violențe, cu suspendare, însă instanța i-a reactivat pedeapsa. În final, instanța de apel i-a stabilit o condamnare totală de 19 ani și 8 luni de închisoare.